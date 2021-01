Slotcall: Overnamestrijd

De AEX (-0,2%) sluit rondom het nulpunt en dat komt niet als een volslagen verrassing. Wall Street is immers dicht in verband met Martin Luther King Day.

Op dagen waarop er in de VS niet wordt gehandeld, blijft het vaak rustig in Amsterdam. Een opvallende daler is Ahold (-3,7%). Vandaag werd bekend dat de Franse regering het bod op Carrefour definitief afkeurt. Maar dit lijkt mij echter niet de reden voor deze daling. Groot nieuws kom ik verder niet tegen.

Anderzijds was Ahold de laatste dagen juist opgelopen vanwege overnamefantasie in de sector. Achteraf is het enthousiasme van korte duur gebleken, want het loopt er binnen een dag volledig uit.

Akzo Nobel

De verfgigant is in een overnamestrijd verwikkeld met het Amerikaanse PPG. Akzo Nobel (-2,5%) biedt €27,75 per aandeel op het Finse Tikkurila. Dit is 13% bovenop het bod van PPG. De markt reageert zoals verwacht negatief op het bericht.

Het is gebruikelijk dat de koers van de overnemende partij omlaag gaat bij een biedingenstrijd. Niet ten onrechte, want meestal wordt er dan teveel betaald. Akzo Nobel is bereid 20 keer de verwachte winst voor Tikkurila te betalen en dat is ongeveer dezelfde multiple als waar de Nederlandse verfgigant tegen handelt.

Het laatste nieuws is dat de Finnen het bod in overweging nemen.

Rentes

De rentes gaan in een brede lijn omhoog. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier loopt twee basispunten op naar -0,46%.

Brede markt

De AEX zakt 0,2% en daarmee delven we het onderspit. De Duitsers (+0,5%) en Fransen (+0,1%) doen het vandaag aanmerkelijk beter.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) klimt 4,7% en noteert 24,3 punten.

Wall Street is een dagje vrijaf.



De euro zakt 0,1% en noteert 1,207 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,6%) en zilver (+1,0%) doen het niet onaardig.

Olie: WTI (+0,4%) en Brent (-0,1%) zijn het niet met elkaar eens.



Bitcoin (+0,1%) koelt af.



Het Damrak:

Adviezen

Air France-KLM: naar €2,50 van €3,25 en verkopen - HSBC

Altice: naar houden van kopen en naar €5,35 van €6,80 - Kempen

ArcelorMittal: naar €31 van €28 en kopen - Bank of America

ArcelorMittal: starten met €24 en kopen - Berenberg

ArcelorMittal: naar houden van kopen en naar €24 van €18,77 - Credit Suisse

ASR: naar €37,40 van €33,60 en kopen - Citigroup

ASR: naar €43,80 van €41,70 en kopen - Berenberg

Eurocommercial Properties: naar €11 van €6 en verkopen - Bank of America

Eurocommercial Properties: starten met verkopen en €13,20 - Kempen

Fugro: naar houden van kopen en naar €9,50 - Bank Degroof

Randstad: naar houden van verkopen en naar €55 van €36 - BNP Paribas

Signify: naar €54 van €50 en kopen - Goldman Sachs

Unibail Rodamco: naar €45 van €40 en verkopen - Bank of America

Unibail Rodamco: naar verkopen van houden en naar €52 van €45 - Kempen

WDP: naar kopen van houden en naar €31 van €24 - Kempen

