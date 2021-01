CEO AkzoNobel: "Onze multiple is te laag"

Niettemin is AkzoNobel een schoolvoorbeeld van gelukkig hebben we het dividend nog. Vooral de superdividenden ná het afgewezen bod van PPG deden wonderen.

DFT heeft een interview met AkzoNobel CEO Thierry van Lancker, waarom hij PPG overbiedt bij Tikkirula. Uiteraard vindt hij het bedrijf waarde toevoegt. Ik pik bovenstaande twee zinnetjes, want het komt zelden voor en het geldt als not done dat het management zich over eigen koers en waardering uitspreekt.

Column door: Arend Jan Kamp

Arend Jan Kamp is 24/7 van de vroege uurtjes voorbeurs tot de late uurtjes After Hours uw gastheer op IEX, als hij in geheel eigen stijl (bondig, maar toch uitbundig) de beursdag met u doorneemt.

