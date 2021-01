BeursVandaag: Tóch reuring

Op de valreep, laatste nieuws! Mijn tweet is verkeerd, AkzoNobel probeert Finse Tikkurila over te nemen voor €1,38 miljard. Eerder bood PPG €25 en €27,75. Overnamestrijd dus. Daar kennen die twee elkaar eerder van.

Wat is er nog meer vandaag?

I have a dream that one day the children of slaves and slave-owners will be able to sit together at the table of brotherhood.

Zeg maar wat er anno nu van deze legendarische woorden van verdraagzaamheid van de dominee is terecht gekomen. In ieder geval is het vandaag Martin Luther King Day in de VS en zijn de Amerikaanse beurzen gesloten. Een oceaan verderop is het cijfer van de dag is al door, het Chinese BBP Q4 2020:

2,6% QoQ (3.2% verwacht)

6,5% YoY (6,1%)

De futures liggen er nu flauw bij na een mindagje vrijdag. Doorgaan gebeurt er niet vele op de beurzen als Amerika dicht is, maar tegenwoordig is veel tot alles mogelijk. Opvallendste vind ik nog dat de EUR/USD met 1,20 begint, ofwel een sterkere dollar (en dat heet een bearish signaal te zijn).



Marktbreed is er niet veel te doen en u ziet dat de Amerikaanse futures bijna nooit vrij hebben. De meeste actie zit nog - waar anders - bij bitcoin. Veel verhalen in de gewone media over mensen die daar even snel mee rijk mee worden, zeg maar. De meeste kan u denk ik met een grote korrel zout nemen.

Kijk eens hier, deze mensen leggen even uit hoe het moet. Rendement is een keuze, tsjakka!

A sneak peek of one of our top secret trading strategies. h/t @ryanfeller_ pic.twitter.com/V2PFee7vu4 — TikTok Investors (@TikTokInvestors) January 17, 2021

Zie mijn vooruitblik van gisteren waarin ik uitgebreid in ga op de jaarcijfers van ASML (woensdag 07:00 uur) en de AEX, deze week doen we het met:

Jaarcijfers Beter Bed, GrandVision, Netflix, Procter & Gamble, Intel, IBM, Goldman Sachs en Morgan Stanley

Voorlopende indicatoren over januari als New York en Philadelphia Fed indices, Duitse ZEW Index en inkoopmanagersindices VS, Duitsland en Frankrijk

ECB rentebesluit

Joe Biden wordt woensdag tot Amerikaans president benoemd



De rentes leveren een basispuntje in, de voorzichtige rally is alweer tot staan gebracht. Meer geldsmijterij en minder goede economische cijfers, heet het op de networks.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag:

07:57 Passagiersstroom luchthaven Frankfurt keldert door corona

07:53 'Vakantie in 2021 in Nederland of met auto Europa in'

07:46 Nederlandse export houdt last van coronacrisis

07:32 'Groene stroom van duurzame leverancier wint terrein'

07:15 Beurzen Azië gemengd na reeks Chinese cijfers

07:10 Opnieuw celstraf voor Samsung-baas in omkopingszaak

06:05 'Biden zet aanleg van omstreden oliepijplijn stop'

06:01 Chinese economie nam in coronajaar 2020 met 2,3 procent toe

17 jan 'Eurostar heeft snel hulp nodig van Britse overheid'

17 jan 'Beleggers volgen machtsoverdracht in Verenigde Staten'

17 jan Farmaceut Bayer wil helpen met productie coronavaccin

17 jan Koers bitcoin komt tot bedaren na recordopmars

17 jan Maaltijdbezorger Deliveroo meer dan 7 miljard dollar waard

17 jan Canadezen willen toch samenwerken met Franse super Carrefour

16 jan 'Amerikaanse overheidssubsidie verstoort raketmarkt'

16 jan Italiaanse staatsschuld groeit meer dan eerder verwacht

16 jan Amerikaanse automakers willen steun van overheid bij chiptekort

16 jan 'EU moet minder afhankelijk worden van dollar'

16 jan Fusie Peugeot en Fiat creëert vierde automaker ter wereld

16 jan 'Apple werkt aan opvouwbare iPhone'

16 jan 'Bijna 80 procent Nederlandse zonneparken in buitenlandse handen'

16 jan Aantal passagiers burgerluchtvaart in 2020 met 60 procent gedaald

15 jan Grote banken omlaag op roodgekleurd Wall Street

15 jan WhatsApp stelt aanpassing gebruikersvoorwaarden uit na ophef

Analistenadvies luidt als volgt en let op de staalgigant:

ArcelorMittal: naar outperform van neutral en naar $24 van $22 - Credit Suisse

ArcelorMittal: naar €24 van €18 - Deutsche Bank

ASR: naar €37,40 van €33,60 - Citigroup

ASR: naar €43,80 van €41,70 - Berenberg

Randstad: naar neutral van underperform - Exane BNP Paribas

Air France-KLM: naar €2,50 van €3,25 - HSBC

Aperam: naar €36 van €32 - Deutsche bank

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

03:00 China BBP Q4 +3,2% QoQ

03:00 China industriële productie dec +6,9% YoY

10:00 Italië inflatie CPI dec +0,3% MoM

11:00 Vergadering Eurogroep

15:30 Beurzen VS gesloten i.v.m. Martin Luther King Day

En dan nog even dit

China dus:

China's fourth quarter GDP growth beats forecast, ends 2020 in solid position after COVID-19 shock https://t.co/2pX1CxrN8J pic.twitter.com/YlQO9HCEX5 — Reuters Business (@ReutersBiz) January 18, 2021

Hoeveel?

In het derde kwartaal van 2020 was de prijs van een nieuwbouwkoopwoning gemiddeld 10,0 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.https://t.co/2UkH6fvhql pic.twitter.com/BqFKiEsHPI — CBS (@statistiekcbs) January 18, 2021

Cijferseizoen:

$SPX is projected to report its 4th largest Y/Y decline in earnings in Q4 2020 (-6.8%) since Q3 2009. https://t.co/IHGCTXDzc1 pic.twitter.com/kLYZQOvNXc — FactSet (@FactSet) January 16, 2021

Cijferseizoen II:

Europe is kicking off the year’s first earnings season with expectations running high after a strong equity rally, setting the stage for disappointment if companies signal further pandemic pain https://t.co/IuL4t3l2ai — Bloomberg Markets (@markets) January 18, 2021

Niet zo verleidelijk als de quick buck:

De nieuwe Amerikaanse minfin dus:

REALLY? Yellen to make clear US doesn’t seek weak Dollar. Treasury secretary nominee, at Senate confirmation hearing, will affirm commitment to market-determined dollar value. https://t.co/pM2HREUdVN pic.twitter.com/7bpgNh1z7J — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 17, 2021

Inderdaad, Elon Musk zegt het zelf. Wie weet vindt ooit een nerd in een garage...

Battery cell production is the fundamental rate-limiter slowing down a sustainable energy future. Very important problem. https://t.co/MYOUSAC2AK — Elon Musk (@elonmusk) January 18, 2021

Weet u nog? Als dit maar geen bad omen is vor meer aandlen en misschien wel de hele markt:

In just six months, Nikola has faced an SEC probe, lost its partners, and seen its shares drop 75% https://t.co/5bMJrbKuX3 via @BW — Bloomberg Markets (@markets) January 18, 2021

Veel plezier en succes.