AEX doet stap terug na sterke opmars

Mep lang en hard genoeg op de fles en je krijgt vroeg of laat alle ketchup over je heen. Dat geldt ook voor de inflatie.



Iedereen kent het gevoel. De fles ketchup is nog halfvol, maar de ketchup wil er niet of nauwelijks uit. Je houdt de fles ondersteboven en mept hard op de bodem. Nog altijd geen ketchup. Tot de hele inhoud plots op je bord kwakt.



Westerse centraal bankiers hebben de afgelopen 15 jaar geld bijgedrukt alsof het niets is. Financiële crisis, eurocrisis, deflatiedreiging of Covid-19, altijd waren er nieuwe redenen om het monetaire gaspedaal ingedrukt te houden. Toch was de inflatie nauwelijks vooruit te branden. Veel macro-economen, analisten en professoren zien daarin een bewijs dat de inflatie definitief verdwenen is.



We krijgen na de vaccinatie allicht een enorme ontlading van kopen, winkelen, reizen, feesten, samenkomen en beleven. De spaarreserves vinden dan heel snel hun weg naar de economie, met prijsdruk tot gevolg.

Dat is hetzelfde als zeggen dat de ketchup nooit uit de fles zal geraken, alleen omdat je er al een halve minuut vruchteloos op mept. Wie voldoende ervaring heeft, weet dat de ketchup vroeg of laat altijd uit de fles komt. Soms wat sneller, soms wat trager. Maar uiteindelijk komt hij wel. Exact hetzelfde geldt voor de inflatie.



Vandaag gaan snel oplopende overheidsschulden en een razendsnelle geldschepping schijnbaar niet gepaard met een hogere inflatie. De geschiedenis van de inflatie de afgelopen eeuwen is echter bijzonder goed gedocumenteerd. Op periodes waarin overheden ongebreideld geld bijdrukten of heel veel schulden werden gemaakt, volgde altijd en overal een snelle geldontwaarding. Door hogere inflatie.



Deflatoire schok

In de komende maanden of kwartalen zit een hogere inflatie er nog niet aan te komen. We beleven eerder een deflatoire schok. In een economie met lockdowns, beperkingen op de bewegingsvrijheid en gesloten bedrijven is de prijsdruk beperkt. Een kapper die dicht is, kan zijn prijzen niet verhogen. Werknemers die tijdelijk werkloos zijn, consumeren minder dan toen ze nog een volledig loon hadden.



Voorlopig leidt de combinatie van een onvolledige vaccinatie en coviduitbraken tot een stop-and-go-economie. Ze zal pas weer op volle toeren beginnen te draaien als de meeste mensen gevaccineerd zijn en we groepsimmuniteit bereiken. Pas dan verdwijnen de meeste beperkingen op werken, reizen, samenkomen, ontspannen en sporten. We krijgen dan allicht een enorme ontlading van kopen, winkelen, reizen, feesten, samenkomen en beleven. De aangelegde spaarreserves zullen dan heel snel hun weg vinden naar de economie, met prijsdruk tot gevolg. Ook de anderhalvemetereconomie is inflatoir. Winkels, hotels en restaurants zullen hun lagere capaciteit verrekenen in hogere prijzen.



Globalisering

Er zijn nog argumenten om een hogere inflatie te verwachten. De globalisering heeft de inflatie de afgelopen decennia sterk gedrukt. Goedkope arbeid uit Centraal- en Oost-Europa garandeerde dat onze huizen goedkoop gebouwd en onze peren goedkoop geplukt werden. China exporteerde massaal goedkope producten, en dus deflatie, naar onze contreien. In het Westen gingen fabrieken dicht en goedkope importwinkels open. De werknemers concurreerden met arbeiders aan de andere kant van de planeet en verloren hun loononderhandelingsmacht.



De deflatoire kracht van de globalisering verdwijnt. Het nationalisme en het protectionisme nemen overal toe, net als het westerse wantrouwen tegenover China.

Die deflatoire kracht van de globalisering verdwijnt. Het nationalisme en het protectionisme nemen overal toe, net als het westerse wantrouwen tegenover China. Maar ook de Chinese agressie tegen de Oeigoeren of Hongkong en de coronadoofpotoperatie zal gevolgen hebben op geopolitiek vlak en voor de handel. Het multilateralisme en de globalisering zijn op de terugweg. Een meer uitgesproken protectionisme betekent dat we meer lokale producten zullen moeten kopen - duurdere producten dus.



Ook de inspanningen voor het klimaat zullen de inflatie opdrijven. De afgelopen decennia hielden we in ons productie- en consumptiegedrag nooit rekening met de werkelijke kosten van de klimaatverandering. Dat hield onze consumptieprijzen kunstmatig laag - iemand een vluchtje Barcelona voor 10 euro? Als we de werkelijke maatschappelijke kostprijs van de klimaatverandering meerekenen, zullen de meeste producten fors duurder worden. Of het nu gaat om auto’s, kleding, elektronica, reizen of voeding.



De terugkeer van de inflatie lijkt voor velen ondenkbaar. Maar de grote overheidstekorten, de onbeperkte geldcreatie en het einde van een aantal structureel deflatoire krachten vormen een krachtige cocktail. Wie lang en hard genoeg op de fles mept, krijgt vroeg of laat alle ketchup over zich heen.