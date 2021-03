Op jacht naar de illiquiditeitspremie voor zijn relaties

Algo's zijn gek op geld. Het gaat niet naar de armen toe. Tuurlijk een gedeelte. Maar wat schiet een arme daar mee op: Weinig lijkt me. Hoogstens uitstel van executie. $1.400 per persoon. Dat is maximaal 1 maand huur. En dan? Dan moeten ze een baan hebben anders zitten ze in het oude schuitje, maar komt er gewoon weer water binnen. Tuurlijk kan er dan een nieuwe stimulatie programma komen. Maar de armen schieten er feitelijk weinig mee op. Puur korte termijn en puur Amerikaans(e show). Feitelijk is het armoede. Omdat je zelf de kloof van rijk en arm zo groot maakt, kan je niet anders dan de armen wat geven, want anders wordt een mogelijke opstand te groot. Pfoe. Europese Algo's gaan nu ook tekeer. Het lijkt wel of zij de $1.9 trillion krijgen. Een gedeelte gaat zelfs naar het betalen van de vacccins. Dus dat gedeelte gaat puur naar de pharmacy bedrijven die baat bij Corona Vaccin hebben. Volgens mij iets van $200 million gaat hier naar toe. Wat een feestdagen op de beurzen. Gratis Geld heeft ze 1 dimensionaal gemaakt. Kopen. Kopen en Kopen. Elke aandeel die er maar bestaat. Risico's kennen we niet meer. Ach. Herhaling van zetten van vroeger. Toen konden we ook geen risico's meer. Ging een partij klagen die standaard 7% kreeg, dat ze een afboeking moesten doen. Dat waren ze niet meer gewend. Wel hogere rente krijgen, maar denken dat je een AAA lening als onderpand hebt. Daar ga je gewoon in geloven naar een x aantal jaren. Net als dat er geen fraudes zijn en worden gepleegd. Juist met dit soort bedragen zijn de fraudes juist het hoogst. Maar zolang gratis geld wordt weggeven gaan fraudes gewoon door. Een systeem is gebaat bij opschoning. Alleen als er opgeschoond wordt, dan moet er juist goed en genoeg hulp worden aangeboden. Maar geldstromen zijn lastig in tijden als het echt bizar en bar gaat worden. Bizar in de zin van op alles wat loopt en beweegt bieden en bar op alles wat loopt en beweegt niets of zo weinig mogelij bieden. Op weg naar Amerikaanse Nationale Feestdag en de Nationale BeursFeestDag.