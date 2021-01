TA: Wordt 1000 punten nu haalbaar?

De AEX op weg naar 1000 punten bewandelt technisch nog steeds een waarschijnlijk, maar ook zeer kronkelig, pad. De heftige ontwikkelingen van vorig jaar hebben dit scenario zelfs versterkt. Hieronder leg ik uit hoe en wat.

Deze visie is begin 2017 voor het eerst gepubliceerd in het rapport van de Tostrams analisten 'AEX naar 1000 punten'. De AEX noteerde indertijd, net na de installatie van Trump als president van de VS, rond 490 punten.

De Dow stond toen op 20.821 punten, de S&P500 op 2.367. In februari 2017 noteerde MSCI World index 1.840. Op dit moment, begin 2021, staat de Dow rond 31.000, de S&P500 op 3.800 en de MSCI World index rond 2.740. Bij Belegger.nl heb ik dit rapport vier jaar geleden toegelicht.

Stoploss op 378

In het rapport was het stoploss-niveau van 378 voor de AEX aangegeven. Belangrijk is dat het dieptepunt van de coronacrisis daar keurig boven is gevormd. Dat intraday-low op 20 maart lag op 389,60 punten.

Eerst de hoofdpunten uit het rapport 'AEX naar 1000'

Dit waren enkele prognoses voor de aandelenmarkten uit het rapport:

De Dow kan binnen 1,5 jaar naar 25.000 punten en tegen 2022-2024 naar 34.000-36.000 punten;

De S&P500 kan naar 3.000-3.200 punten (geen tijdsspanne genoemd);

De MSCI World index, die net boven de weerstand 1.810 punten was gebroken, kon in eerste instantie naar 2.200 en uiteindelijk naar 3.000-3.200 punte;

De AEX kan in 2017 naar 564/580, rond 2019-2020 naar 700 en tegen 2022-2024 naar 1000 punten.

Turbulent decennium afgesloten

Bovenstaande meerjarengrafiek van de AEX is een update van die uit het rapport. Hierin had ik vastgesteld dat de AEX, met de uitbraak boven 400, een zeer turbulent en dynamisch decennium had afgesloten.

In deze vlakke golfbeweging tussen 2000 en 2014 zat o.a.:

de top van de dotcombubbel in 2000 (703 punten)

De top vlak voor het uitbreken van de financiële crisis in 2007 (564 punten).

Verder is in 2015 een pullback opgetreden, die de start opleverde van de wederopstanding van de aandelenmarkt.

Bovendien had de Nederlandse beurs in 2017 meerdere positieve en uitermate sterke signalen gegenereerd. Technisch completeerden deze signalen de langetermijnkoopconditie van de AEX. Op basis daarvan is het koersdoel van 1000 punten berekend.

Enkele van die signalen waren:

Uitbraak bij Y (op bovenstaande grafiek) boven de dalende toppenlijn uit 2000; Uitbraak boven de top B uit 2015 rond 510 punten; Hogere bodem bij X (pullback) die signaal 1 valideerde; Op basis van de pendulumswing kon een koersdoel van 1000 punten berekend worden (verticale groene lijnen)

Kanteling

De belangrijkste conclusie uit het rapport was dat de technische conditie van de Nederlandse beurs voor een langere periode positief was gekanteld. Het hoofdthema indertijd was dan ook 'Buy the dips'.

Wordt 1000 punten nu haalbaar?

In hoeverre weerspiegelt het huidige technische beeld van de Nederlandse beurs nog steeds dat koersdoel van 1000 punten?

Hieronder de hoofdelementen van het technische plaatje die op dit moment voor dat scenario van belang zijn:

De uitbraak uit de bandbreedte tussen lijnen C-D en A-B (op bovenstaande grafiek) is nog steeds geldig;

Deze uitbraak is gevalideerd door de pullback in 2015, op de grafiek gemarkeerd bij X;

Op basis van de pendulumswing blijft de prognose van 1000 punten staan;

Een tweede pullback is in de koersval van maart 2020 opgetreden. Op de grafiek hierboven is die pullback gemarkeerd bij P;

Het intradaylow op 20 maart lag op 389,60, minder dan 3% boven het stoplossniveau uit ons het rapport rond 378;

Inmiddels zijn ook de toppen uit 2007 (564) en 2015 (510 punten) gebroken;

En last but not least is ook de top van februari 2020 rond 632 punten gepasseerd.

Het tussenliggend koersdoel ligt rond 701-703 punten, de top alsmede het all-time high uit 2001.

Aanhoudende opmars

Met mijn team zie ik nog steeds een zeer krachtige opgaande beweging die tot ver in het huidige decennium kan aanhouden. Omdat nagenoeg alle belangrijke aandelenbeurzen hun belangrijke technische barrières gemeenschappelijk hebben gebroken, kunnen we spreken van een zeer breed gedragen positief sentiment.

Binnenkort zal ik hier nader ingaan op de conclusies uit het rapport voor Wall Street.

Welke bedreigingen zijn er komende tijd voor aandelenbeurzen?

Ten eerste kan de nieuwe Amerikaanse president Biden roet in het eten gooien. Statistisch zijn de eerste 2 jaar van een nieuwe Amerikaanse president vaak minder positief dan zijn/haar laatste 2 jaar.

Het klinkt vast vreemd, maar het huidige euforische sentiment zie ik als een contra-indicator. Het is nooit goed als iedereen tegelijkertijd extreem positief is, zoals nu dreigt. Want dan zit al het geld al in de markt.

Met name de technologiesector is wel erg hard opgelopen. De Nasdaq Composite is sinds begin 2017 zo'n 150% gestegen.

De bekende marktstrateeg Edward Yardeni is ook van mening dat markten inmiddels zo hard zijn gestegen, dat deze het risico lopen later dit jaar in te storten.

Correctie wordt ingezet door halfgeleiders

Technisch zal het sein voor een correctie groter dan 10% waarschijnlijk door de technologiesector gegeven worden. Houd hiervoor met name de subsector halfgeleiders in de gaten. Sommige chippers zijn in de afgelopen elf maanden twee tot drie keer over de kop gegaan. Technisch ligt deze sector nog als een dijk, maar oververhitting dreigt.

Normaal gesproken zijn stevige tussentijdse koersdalingen niet uitgesloten, zeker niet op termijn. Maar zelfs een correctie met 25% tot 30% zou thans geen blijvende deuk slaan in het positieve technische plaatje voor de lange termijn.

Opvallend genoeg geldt ook nu 378 als technisch stoplossniveau. Technisch mag de AEX naar die steungrens terugzakken zonder de eerdere uitbraak teniet te doen. Technisch geldt dat elke correctie boven dat niveau gezien mag worden als een nieuwe koopkans.

Conclusie:



De 1000-puntengrens voor de AEX blijft haalbaar. Binnen de huidige technische omstandigheden kan dit koersdoel gerealiseerd worden binnen 4 jaar. Dit scenario sluit tussentijdse correcties niet uit. Echter zolang stoplossniveau 378 intact blijft, kan Buy the Dips als dominante strategie gehandhaafd worden.