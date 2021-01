Slotcall: Chiprally

De AEX (+1,9%) is vandaag de beste beurs van Europa en dat hebben we te danken aan onze chippers. ASML (+5,9%) en ASMI (+7,6%) profiteren van meevallende cijfers van de Taiwanese chipgigant TSMC.

TSMC is een grote klant van ASML dus is dit wellicht een voorbode op goede vierde kwartaalcijfers vanuit Veldhoven. De Noord Brabantse chipgigant rekent voor dit jaar op een omzetgroei van circa 10 tot 15%. Ik ben benieuwd of het management tijdens de cijferpublicatie deze verwachting opwaarts durft bij te stellen.

Kijkend naar de koers gaan beleggers er blind vanuit dat de groei hoger zal zijn. Als ASML zich hier niet over uitspreekt dan sluit ik niet uit dat het aandeel een tikje krijgt. Maar goed, zo ver is het nog niet. Op twee dagen na heeft het fonds dit jaar telkens een all time high op het bord gezet. Hetzelfde geldt voor Besi (+6,8%).

Verder is het sentiment goed, omdat aankomend President Joe Biden voor $2 miljard extra zou willen uittrekken voor coronasteun. Dit is bovenop het pakket dat begin dit jaar werd goedgekeurd. De stimuleringsdrang van de Amerikaanse overheid is dus nog niet gestild.

Prosus

Een andere grote winnaar is Prosus (+5,4%). De koers van de Zuid-Afrikaanse investeringsmaatschappij is vrijwel volledig afhankelijk van de koersontwikkeling van Tencent. De Chinese techgigant ontving goed nieuws, want het krijgt door de VS toch geen boycot opgelegd.

Eerder leek het erop dat Tencent op een zwarte lijst gezet zou worden, omdat het vermoedelijk banden heeft met het Chinese militaire apparaat. Niettemin blijft de handelsoorlog een belangrijk risico voor beleggers. Het immers nog maar de vraag of de relatie tussen de VS en China verbetert onder Biden.

Dit is een van de redenen waarom Prosus handelt tegen een fikse discount van circa 30% ten opzichte van de intrinsieke waarde.

IEX Podcast

We komen dit keer een dag eerder langs met onze podcast, maar er valt genoeg te bespreken over de beurs. Want wat een week hebben we achter de rug! Toestanden in de VS, koersen die gewoon op het hoogste niveau ooit staan en een aantal aardige uitschieters van individuele aandelen.

We behandelen onder andere:

Twitter

SBM Offshore

Ahold

Signify

ASML

KPN

Bitcoin

Fastned

Rentes

De Italiaanse tienjaarsrente loopt stevig op als gevolg van de kabinetscrisis. De markten houden zich daarentegen niet bezig met de crisis in Den Haag.

Nederland: -3 basispunten (-0,50%) Duitsland: -5 basispunten (-0,55%) Italie: +6 basispunten (+0,61%) Verenigde Staten: + 1 basispunt (+1,09%) Verenigd Koninkrijk: -3 basispunten (+0,28%)

Brede markt

De AEX klimt 1,9% en daarmee presteren veel beter dan de Duitsers (+0,4%) en Fransen (+0,3%)

De CBOE VIX-index (volatiliteit) zakt 0,1% en noteert 22,2 punten.

Wall Street koerst zo'n 0,4% in het groen.



De euro zakt 0,1% en noteert 1,215 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,1%) en zilver (+1,4%) doen het niet onaardig.

Olie: WTI (-1,5%) en Brent (-0,5%) vallen wat tegen.



Bitcoin (+6,3%) nadert de $40.000.



Het Damrak:

Adviezen

ABN Amro: naar underweight van equal weight - Morgan Stanley

Adyen: naar €1500 van €1250 - Berenberg

Aegon: naar verkopen van houden - Societe Generale

Ahold Delhaize: naar €26,30 van €27,70 - Kepler Cheuvreux

AkzoNobel: naar €98 van €96 - Berenberg

ASMI: naar €210 van €180 - Barclays

ASML: naar €475 van €425 - Barclays

ING: naar €8,80 van €9 - Morgan Stanley

ING: naar €8,50 van €7,70 en houden - BNP Paribas

ING: naar €7,50 van €6,80 en houden - ABN Amro

Just Eat Takeaway: naar 12.200P van 12.100P Credit Suisse

Royal Dutch Shell: naar 1635P van 1515P - HSBC

Flow Traders: naar €30 van €32 (hold) - KBC

OCI: naar €21 van €16 - Degroof Petercam

Signify: naar €37 van €33 - JP Morgan

Sligro: naar buy van hold en naar €22 van €15 - Kepler Cheuvreux

TomTom: naar €8 van €7 - Barclays

Agenda