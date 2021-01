Tracker Tips: Beleggen in klimaatobligaties Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Overig Categorie: Trackers

Tabula Investment Management heeft de eerste Europese tracker geïntroduceerd met zogeheten investment grade-obligaties op het gebied van klimaatverandering.

Anders geformuleerd, dat is een ETF met obligaties van de minst risicovolle categorie, van bedrijven die daadwerkelijk de klimaatverandering aanpakken. Klimaatverandering Klimaatverandering behelst de verandering van het gemiddelde klimaat over een lange periode. De verandering uit zich het duidelijkst in een stijging van de gemiddelde temperatuur en daarmee de hoeveelheid neerslag op aarde. Deze veranderingen hebben invloed op verwoestijning, overstromingen en de grootte van ijskappen of gletsjers. Op langere termijn hebben klimaatveranderingen ook invloed op zeestromingen, het zeeniveau en het zoutgehalte van het zeewater. Klimaatverandering is misschien wel het meest cruciale probleem van onze tijd en kan tot grote risico’s in beleggingsportefeuilles leiden. TABC De Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF met ticker TABC en isincode IE00BN4GXL63 is nu verhandelbaar op het Duitse Xetra en kost 0,25% op jaarbasis. De ETF heeft een Nederlandse KIID en kan derhalve door beleggers worden aangekocht. Deze ETF volgt de Solactive ISS Paris Aligned Select Euro Corporate Bond-index, die de op Parijs afgestemde benchmark van de Europese Unie naleeft. Tabula werkte samen met Duitse indexbouwer Solactive en ISS ESG, leverancier van oplossingen voor verantwoord beleggen, voor de ontwikkeling van de index. De benchmark maakt gebruik van een liquiditeitsfilter en sectorbeperkingen, waarvan de gegevens worden toegepast voor het filteren van de obligaties van ISS ESG. Onderstaand overzicht geeft de samenstelling in Europa weer qua sector en rating. TABC biedt blootstelling aan zo’n 1000 obligaties met een goede kredietbeoordeling genoteerd in euro van 235 emittenten, biedt een 50% lagere uitstoot van broeikasgassen dan de brede markt, en een jaarlijkse decarbonisatie van ten minste 7%. De gemiddelde duratie bedraagt 4,86 jaar. Bovendien sluit de ESG-screening obligaties uit van bedrijven die de mensenrechten en arbeidsrechten schenden en die betrokken zijn bij controversiële wapens en tabak, of die milieuschade hebben veroorzaakt. Het ETF-assortiment op het gebied van klimaatverandering neemt in Europa zienderogen toe; een aantal emittenten lanceerde vorig jaar soortgelijke strategieën. Zo onthulde Blackrock in oktober vorig jaar Europa's eerste klimaat-ETF voor staatsobligaties, de iShares Euro Govt Bond Climate UCITS ETF (SECD).

Michael Mooijer is directeur bij Fresh Funds en heeft als specialisme Exchange Traded Funds (ETF’s). De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.