ASMI, ASML en Besi stelen show Damrak

De adviezen blijven niet onopgemerkt vandaag als ik het Damrak zie. Bij ASML en ASMI twijfel ik hoe de vork in de steel zit, want TSMC deed -2,2% in Taiwan op (fraaie) cijfers. Besi gaat ook hard, dus zeg het maar. Alle drie staan ze wel op een all-time high. Prosus lift zo te zien op Tencent mee (+4,6%).

Column door: Arend Jan Kamp

