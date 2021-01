TA: Beleggers blijven positief

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was het de derde maand op rij dat er sprake was van een toename.



Nederlandse export opnieuw gegroeid in november



Het statistiekbureau heeft daarnaast gekeken naar de omstandigheden voor de export. Deze lijken in januari minder ongunstig dan in november.



Er werden vooral meer chemische producten, machines en apparaten uitgevoerd.



Over de gehele linie kwam de export 2 procent hoger uit dan november 2019



Ook de import liep op in november, met 2,4 procent.



Ik ben hardstikke Positief



Op naar de 720 en verder