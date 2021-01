TA: Beleggers blijven positief

Bericht delen via:

Nu het cijferseizoen van start is gegaan verschuift de blik van beleggers even van Trump en corona naar bedrijfsresultaten en -vooruitzichten. Na het sterke herstel van de beurzen van afgelopen jaar moeten de cijfers nu gaan uitwijzen of de economische schade door het virus ook daadwerkelijk meevalt.

De meeste technische plaatjes liggen er goed bij en veel aandelen staan op niveaus hoger dan vóór de coronacrisis. Beleggers gaan er dus van uit dat de resultaten en vooruitzichten mee zullen vallen.

De Europese beurzen zijn de afgelopen weken verder verbeterd. Nieuwe hogere koersbodems wijzen op aanhoudende vraag en stijgende trends krijgen steeds meer vorm. Ik bekijk de technische plaatjes van de AEX-index, de Bel 20-index, de CAC 40-index en de FTSE 100-index.

AEX-index is uitgebroken

De Nederlandse beurs was samen met de DAX de eerste Europese beurs die weer boven de top van vorig jaar wist uit te breken. De AEX-index heeft de eerste weken van dit jaar een sterke stijging laten zien, waardoor de uitbraak kon worden gerealiseerd.

De doorbraak door weerstand 632 heeft ruimte vrijgemaakt voor een stijging richting de oude hoogtepunten rond 700 punten. De oude weerstand van de top van begin 20202 vormt nu de eerste steun. Een eventuele terugtest van dit niveau zal de uitbraak bevestigen.

Bel 20-index vormt hogere bodem

De beurs van België heeft de oude top van 2020 nog niet in het vizier, maar weet technisch bezien wel te verbeteren. De recente adempauze heeft een hogere koersbodem opgeleverd boven de voorliggende koerstoppen. Hiermee is de uitbraak bevestigd en kan de stijgende fase worden voortgezet.

Het volgende koersdoel wordt gevormd door de toppen van 2018 en 2020 rond 4.200 punten. De koerstoppen van medio 2020, waar de koers net is opgevangen, vormen de eerste steun rond 3.560 punten. Zolang de koers hierboven beweegt, is het positieve plaatje intact.

CAC 40-index pakt herstel weer op

De aandelenbeurs van Frankrijk heeft eind december een hogere koersbodem weten te vormen boven de toppen van medio 2020. De koers is ruim boven de oude toppen opgevangen, wat aangeeft dat er sprake is van koopkrachtige vraag.

Het volgende richtpunt is de zware weerstandzone gevormd door de toppen van 2007 en begin 2020 rond 6.168 punten.

FTSE 100-index draait omhoog

De Engelse beurs lijkt de zorgen over de Brexit en het coronavirus van zch af te schudden. De koers van de FTSE 100-index is recent teruggekeerd boven het 200-daags gemiddelde en de nieuwe hogere koersbodem heeft de verbeteringen bevestigd.

De Engelse beurs kan nu op weg naar de oude toppen van 2019 en 2020 die het eerste richtpunt vormen rond 7.800 punten. Het technisch beeld blijft positief zolang de koers zich boven steun 6.263 punten weet te handhaven.