Slotcall: Groei boven winst

De AEX (+0,1%) kende een relatief rustige beursdag. Tussen het hoogste- en laagste punt zitten amper vier punten. Dat was vorig jaar wel anders.

Positief is dat de ECB nog steeds vasthoudt aan zijn groeiverwachting van 3,9% voor dit jaar. Kijkend naar de lockdowns die er in diverse Europese landen worden verlengd, is het de vraag of deze voorspelling realistisch is. Anderzijds is de economische schade van de tweede lockdown minder groot dan de eerste.

Daar komt bij dat de economie met meerdere goedwerkende vaccins in de tweede jaarhelft fors kan herstellen. Wat opvalt, is dat wederom de chippers goed scoren. De uitslagen zijn niet groot, maar ASML (+0,8%), ASMI (+0,5%) en Besi (+0,8%) zetten niet voor de eerste keer dit jaar een all time high op het bord.

Just Eat Takeaway

De grootste daler binnen de AEX is Just Eat Takeaway (-4,1%). De maaltijdbezorger presenteerde indrukwekkende groeicijfers. De omzet steeg in het vierde kwartaal met 60% naar €730 miljoen. Toch reageert de markt als door een wesp gestoken. Dit zit hem in de tegenvallende marges.

De onderliggende ebitdamarge bedroeg 10%, terwijl de marges in de eerste jaarhelft nog uitkwamen op 18%. Het is een signaal dat het management groei verkiest boven winst. De IEX-Beleggersdesk vreest daarom dat het nog minimaal twee jaar gaat duren voordat het bedrijf winstgevend is.

Toch denkt analist Peter Schutte dat het aandeel koopwaardig is. De reden waarom leest u in het onderstaande artikel.

Signify

Signify (+4,7%) maakte vanochtend verrassend bekend dat het toch dividend betaalt over boekjaar 2019. Bij de bekendmaking van de jaarcijfers weten we ook hoeveel het bedrijf over 2020 gaat uitkeren. Het dividend over beide jaren wordt pas uitbetaald nadat het is goedgekeurd door de algemene aandeelhoudersvergadering.

Deze vindt plaats in mei dus moeten beleggers nog even wachten. In het onderstaande artikel leest u hoeveel dividend het lichtbedrijf vermoedelijk gaat uitkeren.

Rentes

Forse bewegingen in de rentemarkt. De vergoedingen op tienjaars staatspapier dalen in een brede lijn. De Nederlandse yield zakt vijf basispunten naar -0,47%.

Brede markt

De AEX klimt 0,1% en daarmee presteren we in lijn met de Duitsers (+0,2%) en Fransen (+0,3%)

De CBOE VIX-index (volatiliteit) zakt 4,8% en noteert 22,2 punten.

Wall Street laat een verdeeld beeld zien. De S&P500 (+0,1%) en Dow Jones (-0,1%) blijven dicht bij huis, terwijl de Nasdaq 0,5% wint.



De euro zakt 0,4% en noteert 1,216 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,1%) en zilver (-0,6%) weten het even niet.

Olie: WTI (-0,5%) en Brent (-1,0%) koelen wat af.



Bitcoin (+2,9%) houdt zich goed staande.



Het Damrak:

Adviezen

Adyen: naar €2.042 van €1.682 en kopen - Keefe Bruyette

Air France-KLM: naar €3,50 van €3,70 en verkopen - Goldman Sachs

ASML: naar €430 van €395 en kopen - UBS

ING: naar €9,80 van €8,50 en kopen - Jefferies

KPN: naar houden van kopen - Kepler Cheuvreux

SBM Offshore: naar €18,50 van €17 en kopen - ING

Signify: naar €40 van €36 en houden - Bank Degroof

TomTom: naar €11 van €10,20 en kopen - UBS

