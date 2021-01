De marges dus bij Just Eat Takeaway

U mag het mij ook aanrekenen, het was mij ook niet opgevallen (zat ook niet in wat ik aan consensus had) temidden van die ronkende double en zelfs triple omzet digits van Just Eat Takeaway. Leon Hillen wijst iedereen er op dat de margeverwachting tegen valt. Vandaar de koers dus. Hier grootbanken met hun reacties.

Column door: Arend Jan Kamp

Arend Jan Kamp is 24/7 van de vroege uurtjes voorbeurs tot de late uurtjes After Hours uw gastheer op IEX, als hij in geheel eigen stijl (bondig, maar toch uitbundig) de beursdag met u doorneemt. Van aandelen en indices, via commodities, langs de rentemarkten, naar haute finance tot politiek en centrale banken. Arend Jan is ...

