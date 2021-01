BeursVandaag: Sprakeloos

De markt beweegt nu zowaar vlak, maar er zijn weer volop laat-uw-mond-maar open-vallen-nieuwtjes.

Zijn er nog mensen die zelf koken? In dit tempo voorziet Takeaway binnen no time de halve wereld van eten. Wat een groeicijfers, zeg. Niet onverwacht natuurlijk, maar...

... als het allemaal zo in detail voor u staat, is het erg indrukwekkend. Of hebben jullie stiekem in bitcoin zitten handelen, Jitse? Geintje, maar zo ging ooit ene Enron ten onder. Google dat maar eens. Nog iets, tot nader order blijft JET genoteerd in Amsterdam (en dus deel uitmaken van de AEX).

Meer goed nieuws, Signify heeft een beter 2020 gedraaid dan in eerste instantie gevreesd (mag u bij deze concluderen?). Het bedrijf keert alsnog ingehouden dividend uit en en het personeel krijgt achterstallig salaris.

Marktbreed gebeurt er bijna niks, na ook al een vrij saai wall Street, hoewel onderliggend alles alle kanten uit vliegt. Zelfs bitcoin doet het nu met een nul voor de komma. Ik had bijna een screendump op 0,00% gemaakt en dússs de Nobelprijs Economie binnen getrokken :-)

Oh ja, Sigfnal Advance (u weet wel) deed -74% en nog wat gisteren.

De rentes doen even een stapje terug. Let op, want vanmiddag komt de VS met inflatie december door.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met de opmerkelijke transfer van CFO Paul Verhagen van Fugro naar ASMI! Wellicht een aderlating voor Fugro, want hij daar goed werk verricht. Het begint ook zowat dagelijkse gewoonte te worden dat Heijmans weer een zwik huizen bouwt.

07:35 Koerssprong Chinese computermaker Lenovo in Hongkong

07:34 Personeel Signify krijgt solidariteitsbijdrage coronacrisis terug

07:32 Maaltijdbestellingen moederbedrijf Thuisbezorgd.nl scherp omhoog

12 jan Beurzen New York eindigen licht hoger

12 jan Boeing leverde in 2020 bijna 60 procent minder vliegtuigen

12 jan 'Verlenging lockdown nekslag voor schoonheidsbranche'

12 jan Chipbedrijf ASMI vindt financieel directeur bij Fugro

12 jan Reorganisatie Shell kost circa 900 banen in Nederland

12 jan Reorganisatie Shell kost honderden banen in Verenigd Koninkrijk

12 jan Europese beurzen met bescheiden winsten gesloten

Van gisteravond onder het eten, de eerste details van de Royal Dutch Shell reorganisatie lekken: de ontslagen. Zoals al lang aangekondigd, zeg maar.

Shell schrapt zo’n 900 banen in Nederland: https://t.co/V4UTnkVALK — NU.nl (@NUnl) January 12, 2021

Analistenadvies luidt:

Adyen: naar €2042 van €2002 - KBW

ING: naar €9,80 van €8,50 - Jefferies

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met Amerikaanse inflatie - hot issue nu, opletten - en hoeveel vermogen heeft BlackRock onder beheer, de grootste vermogensbeheerder ter wereld:

08:00 Just Eat Takeaway Q4 omzetcijfers

11:00 VS inflatie CPI dec +0,4% MoM

13:00 BlackRock Q4-cijfers

16:30 VS olievoorraden

22:00 Alcoa Q4-cijfers

En dan nog even dit

Sprakeloos 1:

In just the last 11 days, eToro has opened 380,000 new accounts, and its crypto-trading volume is running 25 times higher versus last year https://t.co/Ibiz569l6t — Bloomberg (@business) January 12, 2021

Sprakeloos 2:

People have lost roughly $140 billion in Bitcoin because they forgot their passwords or got locked out of accounts, and would-be millionaires are struggling to access their wallets https://t.co/WFFCieDGGT — Business Insider (@businessinsider) January 12, 2021

Sprakeloos 3:

6 penny stocks made up close to a fifth of all stock trading volume yesterday h/t @JoeSaluzzi @marketshttps://t.co/At2PRKIzn0 — Sarah Ponczek (@SarahPonczek) January 12, 2021

Benieuwd wat de (torenhoge?) bèta van dit aandeel wordt, maar ik kijk ook niet raar op als dit precies peak-bicoin is:

Coinbase IPO will be controversial litmus test for crypto offerings https://t.co/mZKuRE1AKu by @readDanwrite pic.twitter.com/MKKDHH4NwF — Yahoo Finance (@YahooFinance) January 12, 2021

Terwijl iedereen naar Tesla en Nio kijkt... Wisselende plaatjes bij Ford, VW, BMW en Daimler

GM closed at a record $47.82 a share Tuesday — 45% above its post-bankruptcy IPO price in November 2010 https://t.co/hpzfcx9upP — Bloomberg (@business) January 12, 2021

Meer:

Renault, BMW and Volkswagen all reported declines in sales for 2020, as global brands continue to count the cost of the COVID-19 pandemic https://t.co/rAzIZ12AWS pic.twitter.com/5QeDANC97t — Reuters Business (@ReutersBiz) January 12, 2021

De beurs is zo gek nog niet?

The 60/40 portfolio was far from dead in 2020! pic.twitter.com/mi0vx4eSfC — jeroen blokland (@jsblokland) January 12, 2021

Heeft nog lang geduurd?

Google suspends Trump's YouTube account, disables comments https://t.co/iVwVRp7hvt — CNBC (@CNBC) January 13, 2021

Zucht. de mens zal altijd de mens blijven. We gaan over lijken voor een quick buck:

Scammers are claiming to sell Covid-19 vaccines on the dark web for up to $1,000 worth of bitcoin https://t.co/KNH2IsK6z4 — CNBC (@CNBC) January 13, 2021

Veel plezier en succes.