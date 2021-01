TA: Lichtpuntje in de lockdown

Prachtig om te lezen dat we onder de 0 kunnen lenen en positief nieuws voor pensioenfondsen dat de rente weer zal stijgen. De enige vraag die ontstaan is of het lichtpuntje van lenen met negatieve rente de economie van Nederland en Europa zal redden. Ondernemers raken uitgeput en staken hun onderneming.



Wat zijn de gevolgen van jarenlang een begrotingstekort hebben? Wat zijn de gevolgen als het Britse variant toeslaat? Wat kunnen we verwachten als de economie volzit met schulden die niet meer afbetaald kunnen worden? Het is en blijft onzeker en volgens de geschiedenis houdt de beurs niet van onzekerheden.



Beursstand anno 2021 643 punten. Dankzij onzekerheden (hoop), ECB en overheden beleid.