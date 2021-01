TA: Lichtpuntje in de lockdown

Haaks op het donkere coronascenario is er een lichtpuntje voor de Nederlandse staat. Wopke Hoekstra kan bij de financiering van zijn coronasteunpakket namelijk gebruik maken van een rente die dik onder 0% staat.

Op de laatste persconferentie van Rutte is, met de verlenging van de lockdown, opnieuw een donker scenario geschetst. Economen houden nu rekening met extra negatieve economische fallout. Zij verwachten dat de verlenging van de huidige lockdownmaatregelen de Nederlandse economie in een recessie stort.

Bij elkaar is de Nederlandse samenleving aan coronasteun en misgelopen belastinginkomsten ruim 60 miljard euro kwijt.

Negatieve rente

Ooit moeten we dit terugbetalen. Maar lichtpuntje in de duisternis is de kapitaalmarktrente onder 0%. We kennen al zo'n tweejaar een negatieve rente. Op dit moment staat de 10-jaars Nederlandse kapitaalmarktrente rond -0,45%.

Overigens heb ik het renteverloop voríg jaar niet goed ingeschat. Medio 2020 dacht ik dat het technische plaatje op een rentestijging anticipeerde.

Laagste punt lijkt achter de rug

Op basis van het technische beeld denk ik nog steeds dat de Nederlandse rente het laagste punt achter zich heeft liggen. Wopke moet dus opschieten, want de rente gaat weer oplopen. Technisch zou de Nederlandse rente weer structureel boven de 0% kunnen uitstijgen. Overigens is de Amerikaanse kapitaalmarktrente al opwaarts gedraaid.



Een opleving van de kapitaalmarktrente in Nederland zal ook bij Nederlandse pensioengerechtigden als muziek in de oren klinken. Zoals bekend wordt de contante waarde van de pensioenverplichtingen berekend aan de hand van de rentecurve.

Deze keer kijk ik nogmaals naar de rentemarkten, zowel in Nederland als in de VS

Nederlandse kapitaalmarktrente korte termijn

De 10-jaars Nederlandse kapitaalmarktrente draait nu de dalende trend is gebroken. Het technische beeld krult verder omhoog indien de laatste top rond 0,40% wordt gebroken.







Nederlandse kapitaalmarktrente lange termijn

De meerjarige dalende trend van de Nederlandse rente is intact, maar begint te stabiliseren. De rente vormt binnen de dalende trend potentiële hogere bodems. Dit signaleert dat het technische beeld opwaarts kan draaien.

Voor een nieuw signaal naar boven moet de Nederlandse rente eerst uit de lange termijn dalende trend breken. Pas bij een uitbraak en slotstand boven de weerstand van -0,09% (gevormd op 5 juni 2020) komt er meer opwaarts potentieel vrij.











Amerikaanse kapitaalmarktrente lange termijn

De Amerikaanse 30-jaars kapitaalmarktrente heeft de koerspieken uit de tweede helft van 2020 rond 1,80% gepasseerd. Daarmee is er sprake van een technische doorbraak.

Ook heeft de Amerikaanse 30-jaars rente al hogere koersbodems weten te vormen, die de draai in de Amerikaanse 30-jaars rente valideren.

Er hangt een rentestijging in de lucht richting 2,43% (gevormd op 15 november 2019). Er ligt steun op 1,35% (de bodem van 3 september 2020).