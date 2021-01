Slotcall: "4,1% krimp in eerste kwartaal"

De AEX (+0,2%) perst er op het slot nog een kleine eindsprint uit. Op een nieuwsluwe dag zet Royal Dutch Shell (+2,9%) de hoofdindex in het groen zet.

Groot nieuws over Koninklijke Olie komt ik niet tegen. Het is met name de hogere olieprijs die mee helpt. Verder valt Heineken (-2,4%) uit de toom. De bierbrouwer is door ING vanochtend op de verkooplijst gezet. Volgens Nederlandse grootbank gaat de winst dit jaar lager uitkomen dan eerder verwacht.

Het sentiment blijft goed en daar brengt een negatieve outlook voor de economie van de Eurozone geen verandering in. Persbureau Bloomberg rekent op een krimp van 4,1% in het eerste kwartaal. Als een verrassing komt dit echter niet. Bijna alle Europese landen zitten immers in een lockdown. Het is daarom niet onlogisch dat de markten het bericht wegwuiven.

KPN

Het gonst van de geruchten in de telecomwereld. Zo zou Deutsche Telekom overwegen om T-Mobile Nederland van de hand te doen. An sich is dat geen gekke gedachte. De Duitsers wilden al eens eerder van de Nederlandse dochter af, maar kreeg te lage biedingen.

Interessanter dan deze grote desinvestering is de vraag waarom Deutsche Telekom uit de Nederlandse markt wil stappen. Mogelijkerwijs is die zet ingegeven om daarna een bod te kunnen doen op KPN (-2,2%). Hoe dit exact zit, leest u in het onderstaande artikel

PostNL

Een opvallende stijger is PostNL (+5,5%). Vanavond zal Premier Rutte bekendmaken dat de lockdown wordt verlengd. Iets dat de post- en pakketbezorger in de kaart speelt. Wat misschien meespeelt, is dat het Kabinet onderzoek doet naar een mogelijke avondklok.

Vooralsnog wil de Tweede Kamer, burgemeesters en de politie er nog niet aan beginnen. Anderzijds lijkt het toch een eerste stap in die richting. Mocht er toch een avondklok komen dan zal het aantal online bestellingen nog harder toenemen. Goed nieuws voor PostNL dus. Beleggers nemen vandaag alvast een voorschot.

Rentes

De rentes vliegen werkelijk omhoog. De Amerikaanse vergoeding op tienjaars staatspapier loopt vijf basispunten op naar 1,19%.

Brede markt

De AEX klimt 0,2% en daarmee presteren we wederom beter dan de Duitsers (-0,1%) en Fransen (-0,2%)

De CBOE VIX-index (volatiliteit) zakt 1,3% en noteert 23,8 punten.

Wall Street koerst rondom het nulpunt.



De euro klimt 0,1% en noteert 1,216 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,1%) en zilver (+1,6%) bodemen uit.

Olie: WTI (+1,6%) en Brent (+1,6%) gaan als de brandweer.



Bitcoin (+1,1%) blijft een keertje dicht bij huis.



Het Damrak:

Aegon (+2,1%) profiteert van de oplopende rentes.

(+2,1%) profiteert van de oplopende rentes. Akzo Nobel (-2,1%) valt daarentegen een beetje tegen. Dat terwijl de analisten van Sanford & Bernstein het zien zitten in het verfconcern. Het koersdoel gaat met €2 omhoog naar €117 en het koopadvies blijft gehandhaafd.

(-2,1%) valt daarentegen een beetje tegen. Dat terwijl de analisten van Sanford & Bernstein het zien zitten in het verfconcern. Het koersdoel gaat met €2 omhoog naar €117 en het koopadvies blijft gehandhaafd. Wolters Kluwer (-2,0%) beweegt sinds begin vorig jaar per saldo zijwaarts.

(-2,0%) beweegt sinds begin vorig jaar per saldo zijwaarts. De chippers ASML (+1,0%), ASMI (+1,1%) en Besi (+1,7%) zetten een all time high op het bord. Vermoedelijk zullen er nog een aantal volgen dit jaar.

(+1,0%), (+1,1%) en (+1,7%) zetten een all time high op het bord. Vermoedelijk zullen er nog een aantal volgen dit jaar. Fugro (+6,8%) doet het goed op de hogere olieprijs.

(+6,8%) doet het goed op de hogere olieprijs. Eurocommercial Properties (+3,5%) maakt het verlies van gisteren weer goed.

(+3,5%) maakt het verlies van gisteren weer goed. Wat is er toch in hemelsnaam met Vivoryon (+22,2%) aan de hand. Zonder noemenswaardig persbericht is het aandeel dit jaar in koers verdubbeld.

(+22,2%) aan de hand. Zonder noemenswaardig persbericht is het aandeel dit jaar in koers verdubbeld. Goed nieuws van Fastned (+17,4%). Ondanks de strenge lockdownmaatregelen steeg de omzet in het vierde kwartaal met 4% naar €1,9 miljoen. Hoewel, in het vierde kwartaal van 2019 klommen de opbrengsten nog met 150%. Er is dus sprake van stagnatie. Apart dat het bedrijf toch ruim €1 miljard waard is.

Adviezen

Akzo Nobel: naar €117 van €115 en kopen - Sanford & Bernstein

ASMI: naar €210 van €175 en kopen - Deutsche Bank

ASML: naar €375 van €325 en houden - Deutsche Bank

Besi: naar €50 van €40 en houden - Deutsche Bank

DSM: naar verkopen van houden en naar €121 van €109 - Sanford & Bernstein

Heineken: naar verkopen van houden en naar €61,57 van €75,50 - ING

Heineken: naar €100 van €85 en kopen - UBS

ING: naar €9,30 van €9,50 en houden - Royal Bank of Canada

ING: naar €10,70 van €10,80 en kopen - Goldman Sachs

PostNL: naar €3,90 van €3,85 en kopen - ING

WDP: naar €28 van €27 en houden - ABN Amro

Wolters Kluwer: naar €70 van €69 en houden - Berenberg

