Turbo: hoge hefboom in de ban?

Goed artikel, en ik ben het volledig eens met de stelling dat turbo's minder complex zijn dan opties en futures. Aangemerkt dient wel te worden dat vaak de gap in bied en laatprijzen zeer in het voordeel zijn van de uitgevende instantie.

Voor zover ik weet is alleen citi de partij die ook sávonds handelen mogelijk maakt, maar dan zie je echt hele grote verschillen in laat en biedprijzen.

Wat overigens het meest opmerkelijke is, dat je slechts intraday-orders in kan geven. Dus als men die zogenaamde veiligheid zo belangrijk vind, zou het ook mogelijk moeten zijn om een stoplossorder in te geven die ook in de toekomst mag liggen. Dat is bij opties wel mogelijk.