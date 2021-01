BeursVandaag: Comedy capers

De start is iets hoger na een slecht tech-dagje Wall Street. Ga er goed voor zitten, want u gaat het weer meemaken.

Tromgeroffel, Fastned is het eerste bedrijf op het Damrak dat met Q4-cijfers komt. U ziet het, €1,9 miljoen omzet. Ik weet niet of dit mee- of tegenvalt, want ik heb of er is geen consensus. Het bedrijf is overigens €960,6 miljoen waard op de beurs. Iedere klant van Fastned is dus €18.000 waard.

Om een historische vergelijking te maken, die ik niet mag maken, maar die ik toch maak: in 2000 was iedere Worldonline-klant dat ook waard.

Hoeveel gekkigheid wil u hebben voorbeurs? Dit is bitcoin dit jaar. Wat een stijging, wat een daling en wat een rebound.

Dit is het meest extreme geval, vind ik. Dit is Signal Advance, dat niets met het sociale network te maken heeft (waarover Elon Musk tweette). Het maakt niet uit. Het gaat gewoon door .

Voor de zeg maar this time is NOT different beleggers onder u heb ik nog de Amerikaanse rente:

Straks maken we het nog mee dat de Duitsers de VS binnenvallen om daar de vrijheid van meningsuiting te garanderen gelet op de bezorgde quotes van Bondskanselier Angela Merkel en dit zijn de futures nu. Flauw herstel, maar de dollar daalt en commodities hebben er zin in.

De rentes stijgen. Te vroeg voor conclusies, zelfs in de VS, maar houd het in de gaten.

Tot voor kort was alleen de beurs aan het infuus. Nu de halve economie:

Het aantal #faillissementen van bedrijven (excl. eenmanszaken) lag afgelopen jaar op het laagste niveau in 20 jaar.https://t.co/Kk8QXPmGS6 pic.twitter.com/PaGtHwJtlD — CBS (@statistiekcbs) January 12, 2021

Kuch, gelukkig komen er dit jaar héél véél lastenverhogingen aan?

Consumentengoederen en -diensten waren in december 1 procent duurder dan vorig jaar.https://t.co/mDlbz1Cdme pic.twitter.com/7mf3GyCa1q — CBS (@statistiekcbs) January 12, 2021

Verhip, maar Microsoft hoort hier niet in thuis:

A bunch of the mega tech names have been dead money for 6 months. pic.twitter.com/oYqrPsnlcI — Conor Sen (@conorsen) January 11, 2021

Hopelijk brengt de president-elect de boel een beetje tot bedaren, want wie moet het anders doen?

Republicans face growing corporate backlash after Capitol assault https://t.co/qROcnu3q9D pic.twitter.com/dQgtgldXzk — Reuters Business (@ReutersBiz) January 11, 2021

Intussen steeg gisteren Signal Advance, dat hier dus niks mee te maken heeft, weer 438%.

Signal and Telegram downloads surge after WhatsApp says it will share data with Facebook https://t.co/IX7rhfgYsk — CNBC (@CNBC) January 12, 2021

Ze denken wel al weer aan aandelen inkopen:

Profits at the biggest U.S. banks are expected to fall again from pre-COVID levels when the banks begin reporting fourth-quarter results. Moe here: https://t.co/o3lvaxc973 pic.twitter.com/GT2uwSzJ7U — Reuters Business (@ReutersBiz) January 11, 2021

Het wordt druk hier. Elektrische auto's is/wordt een commodity. Met bijbehorende marges.

Two Chinese business giants, Baidu and Geely, have said they will team up to form a new company to make smart electric vehicles https://t.co/zEjYSomlGx pic.twitter.com/Y5R34UEoXM — Reuters Business (@ReutersBiz) January 12, 2021

Dit:

Something has got to give? Nominal bond #yields and breakeven #inflation rates have decoupled. A decline in the latter would mean a breakdown of the #reflation trade. A rise in the former challenges the #FederalReserve in keeping yields ultra low. pic.twitter.com/yQa13GyLVr — jeroen blokland (@jsblokland) January 11, 2021

Om een idee te krijgen, het is inderdaad een jungle:

Tick by tick, 30 seconden uit het leven van #Bitcoin pic.twitter.com/z3KDZo1bD6 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) January 11, 2021

Neem me niet kwalijk zeg, stijf onderaan met Frankrijk:

Israel has now vaccinated over 20% of its population in less than a month. The US is at 2.5%.https://t.co/oyIKkdjGzi pic.twitter.com/nplwZ3tPTA — Charlie Bilello (@charliebilello) January 11, 2021

Wat een fantasie! Waarom bouwen wij niet Nederland 2.0 in de Noordzee? Ook handig om eventuele klimaatveranderingen op te vangen. Met windwmolen houd je de zee niet tegen.

WATCH: Saudi Arabia's planned zero-carbon city would extend over 170 km and be able to house a million residents https://t.co/0bjKHptkWP pic.twitter.com/itLzImCCUh — Reuters Business (@ReutersBiz) January 12, 2021

Veel plezier en succes vandaag.