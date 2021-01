TA: Januari-barometer op groen

De Nederlandse beurs steeg in de eerste beursweek van dit jaar met 3,35%. De Euro Stoxx 50 index won vorige week ruim 2,5%, de S&P500 1,9% en de Nasdaq Composite 2,5%.

In Azië wonnen de Japanse beurs (Nikkei225) en de Chinese beurs (Shanghai Composite) respectievelijk 2,5% en 2,65%. Tenslotte ging de MSCI World index, die het koersverloop van de wereldbeurzen in dollars weergeeft, met 2,3% omhoog.

Hiermee kunnen we dus vaststellen dat het beursjaar 2021 positief van start is gegaan en dat de januari-barometer op groen is gesprongen (zie ook uitleg van dit effect onderaan).

Deze statistische indicator is gebaseerd op het gegeven dat de eerste beursdagen van januari in de afgelopen vier decennia de rest van het jaar goed bleken te voorspellen. In ruim driekwart van de gevallen gaat een sterke start van de maand januari gepaard met een goed beleggingsjaar.

Op basis van deze beurswijsheid mag door Nederlandse beleggers een goed beursjaar verwacht worden.

Window-dressing

Ik heb hier al eerder gemeld dat een deel van de goede start verklaard kan worden uit het proces van window-dressing. Professionele beleggers hebben aan het einde van vorig jaar hun kleine posities en verliesgevende aandelen verkocht, zodat die niet meer in de boeken worden getoond. De vrijgekomen liquiditeiten worden in het nieuwe beursjaar gebruikt om de portefeuille opnieuw in te richten, waardoor extra vraag ontstaat.

Op basis van het technische plaatje verwachten wij dat de AEX haar all-time high uit 2001 rond 703 zal uitdagen. Dit laat overigens onverlet dat een broodnodige tussentijdse correctie ontbreekt.

De RSI wijst een beetje op vermoeidheid van de beurs. Mochten er signalen in die richting optreden, dan zal ik die op Twitter (@RoyceTostrams) direct doorgeven.

Vandaag bekijk ik de AEX-index en de mate van overboughtheid van de Nederlandse beurs.

AEX

Het eerste vangnet ligt rond 632,12 punten (top van 21 februari 2020). Pas indien de AEX hieronder zakt, breekt ook het steile opwaartse trendje.

RSI (Relative Strength Index)

De RSI (onderste helft van de grafiek) van de AEX geeft opnieuw een overbought conditie aan, wat betekent dat de beurs is overgekocht.

Deze situatie treedt op als de markt in korte tijd erg hard is gestegen. Vanaf de bodem op 527,38 punten van begin november, is de AEX inmiddels meer dan 115 punten - ruim 22% - opgelopen.

Het gaat bij de RSI (Relative Strength Index) vooral om divergenties. Dat zijn afwijkingen tussen de AEX en de indicator zelf. Deze situatie treedt nu op omdat de AEX nog hogere koerstoppen vormde, terwijl de RSI al lagere begint te vormen. Dat zijn vaak signalen van vermoeidheid.

Een lichte overbought conditie geeft niet altijd een correctie aan, maar kan ook duiden op een tijdelijke aarzeling.

De negatieve divergentie van de RSI wordt overigens opgeheven indien de indicator het patroon met lagere toppen afbreekt.

Januari-barometer

'As January goes, so goes the year', is een bekende beurswijsheid die in Nederland gewoon de januari-barometer genoemd.

Hoe betrouwbaar is deze graadmeter? Op basis van beursstatistieken kunnen we inderdaad vaststellen dat een positieve eerste beursmaand in zo'n 80% van de gevallen gepaard gaat met een goed beursjaar, maar dat een slechte eerste beursmaand geen indicator is voor een negatief beursjaar.

Overigens heeft de Nederlandse beurs er van de afgelopen 30 jaar maar liefst 24 met winst afgesloten. Dat komt neer op 80%. Zo redenerend zou ook de 'beurswijsheid' dat de markt elk jaar stijgt in 80% van de gevallen kloppen.

Uit onderzoek van de Amerikaanse zakenbank Fidelity naar het januari-effect sinds 1945 bleek dat in 75% van de jaren waarin de S&P 500 een positieve januarimaand kende, de index het kalenderjaar ook met winst afsloot. De correlatie was het sterkst in jaren waarbij de index in de eerste beursmaand met meer dan 5% opliep. Ook Fidelity ontdekte dat een slechte januarimaand niks zegt over de rest van het jaar.

Onze collega's van Belegger.nl hebben de effecten van de Januari-barometer nog eens op een rijtje gezet en geduid: Bestaat de januari-barometer eigenlijk wel?