Tracker Tips: Een duurzame Zwitser Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Overig Categorie: Trackers

Er zijn meerdere aannemelijke redenen te bedenken om een belegging in een Zwitserse tracker te overwegen. In deze column komen een aantal argumenten aan bod, en een ETF om hierop in te spelen. Zwitserse economie Volgens Eric Scheidegger, hoofd van economische zaken in het alpenland, kan de Zwitserse economie goed herstellen van de klappen van de coronapandemie. Hij rekent dit en volgend jaar op een groei van het bnp van 4%. Eerder werd nog gerekend op een groei van 3%, nadat de Zwitserse economie vorig jaar met 3,3% was gekrompen. Doorgaans groeit deze met 1,7% per jaar. Vooral de voor het land belangrijke dienstensector kreeg harde klappen. De belangrijkste fundamenten voor de economie zijn de financiële sector en de farmaceutische industrie. ESG Bovenstaande tabel geeft EMEA ESG Research van de Wereldbank weer en laat zien dat Zwitserland de hoogste duurzaamheidsscore behaald op landenniveau. Naast bovenstaande variabelen is verbreding in een beleggingsportefeuille ook een goed motief. Naast exposure aan voedingsmiddelengigant Nestlé, farmareuzen als Roche en Novartis en de Zwitserse banken UBS en Credit Suisse krijgt u blootstelling aan de historisch relatief sterke Zwitserse frank. CSW Een geschikte ETF om op Zwitserse aandelen in te spelen is de Amundi ETF MSCI Switzerland verhandelbaar in euro via Euronext Parijs met ticker CSW en isincode LU1681044720. Deze tracker kost 0,25% op jaarbasis en kent een belegd vermogen van ruim € 130 miljoen.

Michael Mooijer is directeur bij Fresh Funds en heeft als specialisme Exchange Traded Funds (ETF’s). De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.