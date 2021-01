BeursVandaag: Turbulent

Nieuw fenomeen in 2021, de aandelenkoersen dalen!

Dat wil zeggen, de futures openen lager, maar ik bedoel het ironisch. De dollar trekt aan - en dat met de aangekondigde biloenen stimuliplannen van president-elect Joe Biden - en vooral commodites moeten het nu ontgelden. Bitcoin kende een turbulente weekend en kleurt nu double digits rood. Rentes doen valk.

Hier de nota bene logaritmische jaargrafiek van bitcoin om het geweld dit weekend in perspectief te plaatsen. Kan erger...

Morgen komt Just Eat Takeaway met omzet 2020 (hoe hoog worden de double digits?) en in de VS komen deze week onder met JPMorgan Chase, BlackRock, Wells Farg, Citigroup en Alcao met jaarcijfers. Dit is de AEX momenteel. Hup omzet en besef dat de index voor eenderde uit tech bestaat voor u bubbel roept.

Behalve een handvol koersdoelverhogingen - zie hieronder - is er nu geen nieuws op het Damrak en de agenda is leeg. Ik ben het scorebord al met u langsgelopen en ik ben nu helemaal ontregeld, omdat de AEX future het niet doet. U ziet op home bij ons dat onze rekensom - de IEX24 indicatie - nu -0,4% doet.

Altijd neuzen dicht hier, de rentes bewegen vooralsnog vrij vlak.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag:

08:04 Financieel directeur Heijmans vertrekt naar FrieslandCampina

07:42 Waarde bitcoin in duikvlucht na recordopmars

07:15 Hyundai zet opmars voort op gemengde Aziatische beurzen

06:53 'Veel Nederlanders bereid vliegen op te geven voor klimaat'

06:52 Techbeurs CES begint door coronacrisis aan virtuele editie

10 jan 'Van groot belang dat er extra compensatie komt voor horeca'

10 jan Beleggers staan voor begin cijferseizoen

10 jan 'Airbnb steeds vaker 'misbruikt' door aangesloten verhuurders'

10 jan Coronacrisis duidelijk te merken in verkeersintensiteit

10 jan Nog altijd geen vluchten naar Madrid

10 jan Turkse president Erdogan stopt met gebruik WhatsApp

10 jan Coronapandemie heeft duidelijk vat op techbeurs CES

10 jan Grote techbedrijven doneren voor inauguratie Biden

09 jan Chinese automaker Nio voert concurrentie op met Tesla

09 jan 'Verenigd Koninkrijk stelt belastingverhoging uit door crisis'

09 jan Vluchten naar Madrid geannuleerd om sneeuwval

09 jan Eerste voertuigen passeren grens Qatar en Saudi-Arabië

09 jan 'Banenverlies VS vorig jaar was ergste sinds 1939'

09 jan Luchthaven Dubai verwerkte 64 procent minder passagiers

09 jan 'Beleggers minder optimistisch over beurs'

Analistenadvies luidt:

Adyen: naar €1330 van €1060 - Barclays

ASMI: naar €204 van €165 - Credit Suisse

ASML: naar €450 van €370 - Credit Suisse

Just Eat Takeaway: naar €14,906P van 14,195P - JP Morgan

Randstad: naar €53,50 van €45 - Citigroup

De AFM meldt deze shorts:

En dan nog even dit

Buy the dip, of...? Voor wie van risico houdt.

Nearly $170 billion wiped off cryptocurrency market in 24 hours as bitcoin pulls back https://t.co/FMUjw1dWkj — CNBC (@CNBC) January 11, 2021

Gezien? Gelukkig hebben wij drie mooie chipzilla's op het Damrak :-)

“One of our clients is calling it a ‘chipageddon,’” says a lawyer who works with auto suppliers, of a shortage of chips in the industry https://t.co/XxBk9WcBdQ — The Wall Street Journal (@WSJ) January 10, 2021

Hier zitten vast ook wel een paar chips in:

Here's what Nio's first sedan to rival Tesla in China looks like https://t.co/aYR45UHSRh — CNBC (@CNBC) January 9, 2021

Cijfers:

Investors look to upcoming U.S. earnings for a view into 2021 https://t.co/fAhcLPuM5v pic.twitter.com/y3gVH1Suum — Reuters Business (@ReutersBiz) January 10, 2021

Hier meer, omzet:

$SPX is projected to report Y/Y revenue growth in Q4 2020 (0.4%) for the 1st time since Q1 2020. https://t.co/OfIsTfHncY pic.twitter.com/0AtQohb2W7 — FactSet (@FactSet) January 9, 2021

Oeps, winst... De beurs kijkt vooruit, hé?

$SPX is projected to report its 3rd largest Y/Y decline in earnings in Q4 2020 (-8.8%) since Q3 2009. https://t.co/OfIsTfHncY pic.twitter.com/UEWOeKB27h — FactSet (@FactSet) January 9, 2021

Hé man, wie draait er nog wat...?

Marijuana may be one of the truly bipartisan issues in the U.S. right now. The Democratic-controlled House also passed the MORE Act in early December, which would legalize marijuana at the federal level. https://t.co/PJYMzYt8l7 pic.twitter.com/M1YjKEJy2M — CNBC (@CNBC) January 11, 2021

Bijzonder plaatje en als u in aandelen belegt, maakt het niet zoveel uit? Of inkomen uit loon, of inkomen uit koerswinst en dividend. Het is in ieder geval een hedge?

Dit ook, misschien klappen alle verticale koersen (u weet ze) wel als iedereen weer naar buiten mag. Tot die tijd...?

"Free commissions, free money, & more free time provided the impetus for individual investors to open an estimated 10mln new brokerage accounts in 2020, a record. W/Fed Funds rate likely to be pegged near zero until 2023, the 'wow' finish may be yet to come," SRP's Trennert says. pic.twitter.com/iGsoGWNtuk — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 10, 2021

Klopt als een bus, maar er zijn bij wijze van nog 307.472 indicatoren. Ik kan er een paar naast zitten :-)

Buffett indicator sounds the alarm. Global stock mkt cap has now topped 120% of global GDP, and thus the same level as before the crash in 2008. pic.twitter.com/dXjTkn5TyX — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 10, 2021

China wil onder meer ook een eigen ASML:

China's move to regulate its giants is part of its bigger push to become a tech 'superpower' https://t.co/bumvFgrkpp — CNBC (@CNBC) January 11, 2021

Nog meer China, ik heb geen idee of het (wetenschappelijk) interessant is om van de hoed en de rand te weten en of dat ook kan.

A WHO team of experts will be allowed to visit China on Jan. 14 to investigate the origins of the coronavirus, after a delay in the decision to let them enter https://t.co/KzlzYtTN5Z — Bloomberg (@business) January 11, 2021

Jee, wat nu weer? Militaire technologie, ik geloof dat ik niet wil weten hoe ver VS, China, Rusland, Israël en hoe langer hoe meer ook Japan zijn, om een paar namen te noemen. En wij dan? Volgens Wiki hebben de Duitsers nog maar 328 tanks :-)

'Missile-like' object found in Indonesian waters is a Chinese underwater drone, says defense analyst https://t.co/On9bg0brH6 — CNBC (@CNBC) January 11, 2021

Gelukkig is de mensheid ook nog tot mooie dingen in staat:

Goedemorgen. “The Rijksmuseum Has Made 709,000 Artworks Available for Free Online” https://t.co/aMx9sEZqUY — Tadek Solarz (@TadekSolarz) January 11, 2021

Veel plezier en succes vandaag op de beurs.