Slotcall: Slechte cijfers, goede beurs

De AEX (+1,3%) zet de stijging van de laatste weken rustig door. Zelfs een tegenvallend Amerikaan banenrapport kan de stemming niet drukken.

Afgelopen maand gingen er in de VS 140.000 arbeidsplaatsen verloren, terwijl de markt juist rekende op een plus van 71.000. De beurzen dipten niet eens op het bericht. Dat terwijl het Payroll Report vroeger altijd het cijfer van de maand was. Door het stimuleringsbeleid van centrale banken lijkt de harde economische data van ondergeschikt belang.

Als er een slecht cijfer komt dan neemt de stimuleringsdrang van Lagarde en Powell gewoonweg toe en dat speelt beleggers in de kaart. Wat ook meespeelt, is dat de werkgelegenheid na de coronapandemie weer flink zal stijgen. Het banenrapport over december is daarmee minder nieuwswaardig.

Chippers in de lift

De stijging van de AEX wordt vandaag gedragen door de chippers. Meevallende kwartaalcijfers van de Taiwanese chipmaker TSMC doen het sentiment goed. TSMC behoort tot de grootste klanten van ASML (+3,0%) dus is het niet onlogisch dat het aandeel wederom een all time high aantikt.

ASMI (+3,7%) en Besi (+3,5%) gaan als de brandweer. Sowieso liggen technologiebedrijven er vandaag goed bij. Adyen (+2,5%) en Just Eat Takeaway (+3,5%) gaan ook hard omhoog. Hetzelfde beeld zien we op Wall Street. De Nasdaq (+0,6%) troeft de Dow Jones (-0,2%) en S&P500 (+0,2%) aardig af.

Op Wall Street steelt Tesla (+7,1%) de show. De Amerikaanse bouwer van elektrische auto's heeft voor het eerst in de geschiedenis een marktwaarde van meer dan $800 miljard. Mijn complimenten aan de beleggers/speculanten die de stukken stevig hebben vastgehouden.

Een niet onbelangrijk iemand vreest echter dat het sprookje in tranen gaat eindigen.

'Big Short' investor Michael Burry predicts Tesla stock will collapse like the housing bubble: 'Enjoy it while it lasts' https://t.co/GXjNWKf3vm — Business Insider (@businessinsider) January 8, 2021

Ease2Pay

Het aandeel van de dag is Ease2Pay (+44,9%). Het aandeel heeft sowieso een krankzinnige week achter de rug. Tot dit jaar leidde het bedrijf een anoniem bestaan op de beurs, maar daar is nu verandering in gekomen.

Ease2Pay is een app waarmee u kunt betalen voor bijvoorbeeld het parkeren en tanken. Begin deze week haalde het nog €1,3 miljoen op bij beleggers tegen een koers van €1. Een dag later zei de CEO dat hij de app ook graag wil gebruiken bij het opladen van elektrische auto's.

U raadt het al: de koers is geëxplodeerd. Het aandeel sluit uiteindelijk op €4,78. Ik ben al een aantal mensen tegengekomen die balen dat ze het ritje hebben gemist. Eén troost. U bent niet de enige.

Het jaarlijks rendement per percentiel. Bron: What Works on Wall Street (2012)

De weeklijstjes

AEX deze week: +3,4%

AEX deze maand: +3,4%

AEX dit jaar: +3,4%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +3,2%

Bitcoin in de lift

De crypto's stelen deze week de show. Amerikaanse aandelen blijven daarentegen ver achter. Meestal is het omgekeerd.

AEX

Deze tabel mag u inlijsten. Royal Dutch Shell (+12,3%) is het beste aandeel van 2021. Tenminste, op dit moment. De financials profiteren van de opgelopen rente. Adyen (-7,8%) kreeg van diverse zakenbanken een downgrade.

AMX

Het is mij een raadsel waarom JDE Peet's bijna 10% moet inleveren. Ook Pharming (-5,1%) valt weer tegen. Die notering in de VS zet niet veel zoden aan de dijk. De waardering gaat in ieder geval nauwelijks omhoog.

ASCX

Vivoryon (+46,5%) behoort tot de meest krankzinnige aandelen van het Damrak. Wat verder opvalt, is dat de recordtransfer van Haller door beleggers niet wordt gepruimd. Ajax (-1,2%) is na ICT Group (-2,8%) het slechtste jongetje van de klas.

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Dit weekend schrijft Arend Jan de vooruitblik. Fijn weekend toegewenst!