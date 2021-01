BeursVandaag: Bananenrepubliekrally

Aandelen? Toppen of all time highs

Staatsobligaties? Toppen of all time highs

Spaargeld? All time highs

(Hypotheek)rentes? All time lows

Huizenprijzen? Toppen en all time highs

Bitcoin? Sneller dan het licht

Centrale banken en overheden: Pompen wat we pompen kunnen om de economie aan te zwengelen!

Wat dacht u van marktexcessen? Dit is ene Signal Advance. Geen idee wat dit bedrijf doet of waarom dit is. Ik denk de meeste kopers ook niet. Enfin, u snapt waar ik naar toe wil. Dit heten allemaal bull market excessen. Zelf voel ik me bijna lullig dat ik ouderwets naar winsten kijk en vooral op risico's let en die mijd.

Ik durf ook niet tegen centrale banken in te beleggen - bitcoin zwaait me iedere tik omhoog weer vrolijk uit - en u voelt het misschien net als ik ook zuigen. Alsof we ook dom zijn en iets verkeerd doen, hé? Totdat het over is. De dotcom kudde uit 1995-2000 is volledig uitgekleed en nooit meer teruggekeerd op de beurs...



Nee, ik ben voorbarig. Er is een duidelijke fundamentele reden voor die stijging, hoest en kuch ik nu:

Signal says that verification codes for new accounts are being delayed due to of a flood of new users after the app got a Twitter endorsement from Elon Musk https://t.co/OuXYWenKfZ — Bloomberg Markets (@markets) January 7, 2021

Kijk maar, hier is het uitgebreide fundamentele rapport van Elon. Ik lees ook al dat Elon het niet-genoteerde SignalApp zou bedoelen, dus... Sorry hoor, ik volg het allemaal ook niet meer.

Use Signal — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021

Enfin, er is ook nog echt nieuws, Samsung doet +7,1% op de eerste schatting van haar jaarcijfers:



Marktbreed openen we weer eens hoger en flink ook na een heuse bananenrepubliekrally op Wall Street. De dollar is wel wat aangetrokken, maar de neergaande trend staat nog. Koopmomentje bitcoin ook? Verder blijf ik het opvallend vinden dat de volatiliteit zo hoog is voor een bull market on-steroids.

Als u alles doodeng vindt en zo veel mogelijk zekerheid zoekt, zou ik mijn geld in dividend aristocrats stoppen. Die overleven al decennia en zelfs eeuwen alles, ondanks dat ook die koersen klappen kunnen krijgen. De waarde verdwijnt echter niet.

Vroeger zou ik AAA-obligaties hebben gezegd als veilige havens, keurig volgens de boekjes. Nu niet meer.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren

08:03 Samsung heeft last van introductie nieuwe iPhones

08:03 Hyundai hint op samenwerking met techgigant Apple

08:01 CBS: productie industrie herstelt met horten en stoten

07:32 Koerssprong Hyundai na berichten over samenwerking met Apple

07 jan Boeing betaalt miljardenboete om misleiden luchtvaartautoriteit

07 jan Hoop op coronasteun stuwt beurzen New York naar nieuwe records

07 jan Blokker-eigenaar: kaalslag in winkelstraat na langere lockdown

07 jan VDL en DSM begonnen met productie mondkapjes

07 jan Waarde bitcoin in één maand verdubbeld tot 40.000 dollar

07 jan VS stellen strafheffingen op Franse tassen en make-up uit

07 jan Voormalig financiële man Studio 100 moet de cel in

07 jan Breuk in onderzeese stroomkabel naar Denemarken gerepareerd

07 jan Europese beurzen overwegend met winsten gesloten

Analistenadvies luidt als volgt en bij Berenberg zijn ze 2021 ook begonnen, geloof ik. Ik ben ben benieuwd wat Basic-Fit straks doet, twee compleet verschillende adviezen!

Just Eat Takeaway: naar 11700P van 1000P - Morgan Stanley

Randstad: naar €61 van €55 - RBC

Royal Dutch Shell: naar 1,715P van 1550P - Credit Suisse

Basic-Fit: naar €37 van €30 - Morgan Stanley

Basic-Fit: naar hold van buy (€28,50) - Berenberg

Besi: naar €60 van €46,50 - Berenberg

Boskalis: naar €24 van €17,50 - Berenberg

TKH: naar €50 van €41 - Berenberg

AMG: naar €30 van €20 - Berenberg

Nedap: naar €50 van €47 - Berenberg

Marel: naar €5,80 van €5,50 - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met het Payroll Report:

08:00 Duitsland industriële productie nov +0,7% MoM

08:00 Duitsland handelsbalans dec +18,0B

08:45 Frankrijk consumentenbestedingen nov -15,1%

11:00 EU werkloosheidspercentage dec 8,5%

14:30 VS loongroei dec +0,2% MoM

14:30 VS Payroll Report dec +100K

14:30 VS werkloosheidspercentage dec 6,8%

En dan nog even dit

De terugblik:

Stocks on Wall Street hit record levels as investors bet a Democrat-controlled Congress will deliver more stimulus spending to help the U.S. economy overcome a steep pandemic-induced downturn. More here: https://t.co/ijTubGEXZ5 pic.twitter.com/0J6e5IDjk7 — Reuters Business (@ReutersBiz) January 8, 2021

Hoppa, op naar Alphabet:

Tesla just passed Facebook to become the 5th largest company in the US. $765 billion market cap, up from $85 billion 1 year ago. $TSLA $FB



Chart via @ycharts pic.twitter.com/lJo1xvbyO6 — Charlie Bilello (@charliebilello) January 7, 2021

Kijk aan:

BREAKING: Hyundai shares surged as much as 18%, the most intraday since 1988, after a report said the carmaker was in talks with Apple to cooperate on developing self-driving vehicles https://t.co/fFf9rTAWb8 pic.twitter.com/Ss4OFN7ioZ — Bloomberg Markets (@markets) January 8, 2021

Gezellig, kom er ook bij:

Chinese search firm Baidu to create an electric vehicle company as tech giants jump into auto space https://t.co/CMc1hwEKKq — CNBC (@CNBC) January 8, 2021

Er is ook al een optie-frenzy:

Day traders had quite a session with Tesla, Bitcoin and stock options surging https://t.co/AhvrlGjqCb pic.twitter.com/SeTZQEvaKy — Bloomberg Markets (@markets) January 7, 2021

Heel leuk, maar geldt dat ook voor al die verklede knakkers die het Congres binnendrongen?

WATCH: This camera in Japan can identify you even if have your mask on pic.twitter.com/oeDOt0OBtz — Reuters Business (@ReutersBiz) January 8, 2021

Ik kan geen drop meer zien...

The foods we cooked and craved changed in 2020. Here are the habits that will stick https://t.co/WnN0yVInws — CNBC (@CNBC) January 8, 2021

En u? Als de maatschappij weer open gaat, is het feest afgelopen denk ik. Net als Tesla en zo.