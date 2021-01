Slotcall: The day after

De dag na de bezetting van het Capitol gaat Wall Street vrolijk door met zijn recordjacht. De S&P500 koerst 1,4% hoger en zet daarmee voor de zoveelste keer een All time high op het bord.

Het maakt aardig duidelijk hoe de verhoudingen op de beurs liggen. De beren hebben simpelweg niets te vertellen. Zolang centrale banken en overheden hun voeten op het gaspedaal houden, kunnen de markten nog veel verder omhoog.

Gelukkig wordt in VS vandaag weer Wall Street en niet Congres bestormd. Dow Jones en Shame & Pain 500 op all time highs en 'gewoon weer' alle hens aan dek aan de Nasdaq pic.twitter.com/NZRM22Gnl0 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) January 7, 2021

In Amsterdam gaat het er iets rustiger aan toe. De AEX (-0,3%) sluit nipt in het rood. De hoofdschuldige is Prosus (-6,0%). De Zuid-Afrikaanse investeringsmaatschappij heeft een belang van 31% in Tencent en dat bedrijf moet het vandaag ontgelden.

De regering Trump overweegt Tencent op een zwarte lijst te zetten vanwege banden met het Chinese leger. Het aandeel kent een weging van 5,7% binnen de hoofdindex, waarmee de negatieve impact op de AEX 0,3% bedraagt. Zonder Prosus was de AEX dus vlak gesloten.

ING

De ECB heeft de ban op dividenduitkeringen door banken deels opgeheven. En dat betekent dat ING Groep weer dividend mag uitkeren. Op een stevige winstuitkering, zoals voor de coronacrisis, hoeft u echter niet te rekenen.

Waar beleggers wel op kunnen rekenen, leest u in het onderstaande artikel.

Beter Bed in de spotlights

Het aandeel Beter Bed koerst naar aanleiding van een artikel in het Financieel Dagblad ruim 20% hoger. Het aandeel Beter Bed zou op basis van een magische formule van topbelegger Joel Greenblatt het meest koopwaardige aandeel van het Damrak zijn.

Of de IEX-Beleggersdesk het hiermee eens is, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De Amerikaanse rente vliegt verder omhoog. Vandaag komen er vier basispunten bij. Dan weet u gelijk waarom Aegon (+3,5%) er zo goed bij ligt.