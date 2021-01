DNB: "Eigen huis naar box 3"

Je kunt beter schuld hebben dan een afgelost huis. Over een paar jaar betaal je ook een soort huur over je eigen afgeloste huis. Je betaalt nu al extra waterschapsbelasting, WOZ en huurwaardeforfait dat elk jaar omhoog gaat de komende 30 jaar. Komt het huis in box 3, dan ga je zeker 0,5 procent over de overwaarde van je huis betalen. Voordat je het weet ben je 300 Euro per maand kwijt aan deze "huur"van je eigen huis. Je kunt dan beter een nieuwe hypotheek nemen tegen 1 procent en je huis flink opknappen zonder aan de overheid te vertellen dat de WOZ-waarde veel hoger is geworden. Vervolgens na 10 of 20 jaar verkopen en emigreren uit Rutte's belastingparadijs met een grote zak geld.