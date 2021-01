BeursVandaag: Uhm, koffie dan maar?

Goed, de Dow Jones sloot gisteren op een all-time high en verder hebben we het er hier maar niet meer over?

Elders gaat het er alleen maar over, dus hoef ik dat niet te doen. Terzake, de markt. Laat ik zeggen dat er gisteren meer nieuws uit Washington was, ook Tencent (-3,9%) zou op de zwarte lijst gaan. U weet dat Prosus daar 30% van heeft. Bottom line: de NV China wordt gewoon buiten gezet in de VS?

U.S. considering adding Alibaba, Tencent to China stock ban -sources https://t.co/Ar4xxuLQPy pic.twitter.com/C14HTIECmY — Reuters Business (@ReutersBiz) January 7, 2021

De koersen zijn nu vrij rustig, op ééntje na. Ja hoor, bitcoin dus, Hebt u dat ook? Ik sta zelf net als bij Tesla langs de zijlijn verbaasd toe te kijken en wat zuigt dit, hé? Moeilijk om rationeel te blijven. Ik kijk ook niet raar op als dit nog veel verder gaat, zeker zolang de lockdowns en stimuli voortduren.

Dit trekt steeds meer menen en partijen aan en zeg maar wat er mogelijk is op het koersbord. Vergeet alleen nooit dat we niet allemaal gratis miljardair kunnen worden. Bitcoin verdient geen geld en uw koerswinst (yield is er dus niet) moet daarom altijd komen van iemand die er nog meer voor wil betalen.

Het is natuurlijk ook een gevalletje bij de buren is het gras altijd groener, want op de aandelen- en obligatiemarkt hebben we ook geen klagen toch? En hier zijn de risico's niet zo extreem.

Cryptocurrency market value surpasses $1 trillion for first time as bitcoin hits $37,700 record high https://t.co/jt9Jz8ut8w — CNBC (@CNBC) January 7, 2021

Over naar het hier en nu. Marktbreed lijkt technologie in de rebound te gaan? Zie de Nasdaq 100 future. Verder gewoon weer stijgende koersen, als ik het zo mag uitdrukken. De dollar is zowaar wel ietsie aangetrokken, maar de trend is onverbiddelijk omlaag.

De rentes zijn wisselend: die op de dollar stijgt en die op de euro daalt.

07:57 Verkoop nieuwe motorfietsen naar hoogste niveau sinds 2009

07:42 Bitcoin bereikt opnieuw recordhoogte

07:34 Nog nooit zoveel hypotheekaanvragen als in 2020

07:18 Cao-lonen stegen in 2020 ondanks corona het meest in twaalf jaar

07:16 Nikkei doorbreekt verliesreeks onder aanvoering banken

06 jan Overwegend winsten op Wall Street ondanks onrust in Washington

06 jan 'Regering-Trump wil Alibaba en Tencent op zwarte lijst zetten'

06 jan Amsterdams initiatief voor lokale ondernemers in Brabantse handen

06 jan 'Italië wil veel slechte leningen overnemen van UniCredit'

06 jan Verkopen via App Store naar record door populariteit onlinegames

06 jan Banken en verzekeraars flink omhoog op Amsterdamse beurs

Heb ik Heijmans nog voor u, uit Reuters:

Heijmans has reached agreement with housing corporation Habion on the sale of ground and the realisation of 95 rental apartments in the Noorderhaven development in Zutphen. The start of construction is scheduled for Q2 2021. Heijmans' share of the project represents a value of around € 27.5 million.

Deze komt ook net door:

07 Jan - 08:08:18 [RTRS] - FRENCH STATE SET TO PROVIDE FURTHER AID FOR AIR FRANCE AIRF.PA IN 2021 - LE PARISIEN PAPER REPORTS ON ITS WEBSITE

Analistenadvies luidt als volgt en Credit Suisse is onverbiddelijk voor ABN Amr0 en dat na die megastijging gisteren. :

ABN Amro: naar underperform van neutral en naar €8 van €8,50

Philips: naar €53 van €51 - Citigroup

De AFM meldt deze shorts:

08:00 Duitsland fabrieksorders nov -1,5% MoM

11:00 EU inflatie CPI dec -0,2% YoY

11:00 EU detailhandelsverkopen nov -3,6% MoM

14:30 VS handelsbalans nov -64,2B

14:30 VS wekelijkse jobless claims

16:00 VS ISM non-Manufacturing Index dec 54,5

22:00 Micron Q1-cijfers (gebroken boekjaar)

Nee, niks te zien op de beurs eigenlijk gisteren:

The Dow and S&P 500 ended higher, soaring to all-time highs as investors shrugged off unrest in the Capitol and bet on the Democratic sweep in Georgia would lead to more fiscal stimulus and infrastructure spending. Read more https://t.co/DSREgSsOPe pic.twitter.com/rljD0JTCZ8 — Reuters Business (@ReutersBiz) January 7, 2021

Het heeft ook niet echt geholpen, zal ik maar zeggen|:

Congress set to confirm Biden as next president after Senate rejects challenge to Pennsylvania electorshttps://t.co/7xl7bbfK3c — CNBC Now (@CNBCnow) January 7, 2021

Verhip:

To keep an eye on. The Chinese #yuan. This pace of appreciation is unlikely to continue if it continues at all... Strong yuan = risk on in recent years. #CNY pic.twitter.com/NwtcqMz7wM — jeroen blokland (@jsblokland) January 6, 2021

Zeg het maar, is het gezond dat particuliere bedrijven hier over gaan?

Facebook and Twitter lock Trump's accounts following video addressing Washington rioters. https://t.co/LVc2Rlq5Kp — CNBC (@CNBC) January 7, 2021

Is dit ook niet een beetje een deel van het probleem: waarom bemoeit iedereen zich toch altijd overal mee? Haal liever de bugs uit uw software, meneer Cooke.

Apple CEO Tim Cook says those responsible for Capitol insurrection must be held to account https://t.co/I4UIiIt0Q8 — CNBC (@CNBC) January 7, 2021

Uiteindelijk gaat het bij aandelen altijd om de winsten:

Earnings growth in Asia could jump by more than 20% this year, say UBS and Goldman Sachs https://t.co/G296VLTjOI — CNBC (@CNBC) January 7, 2021

Gokje, binnenkort roept er wel iemand dat Tesla zeker ook Apple gaat inhalen.

Tesla's latest rally has brought the company’s market value within striking distance of Facebook's https://t.co/1IwQSWRzri — Bloomberg Markets (@markets) January 6, 2021

Dit. Een deel van de bevolking - ondernemers en ZZP'ers - betaalt de gehele rekening van de crisis en de rest merkt niks. En dan hebben het altijd maar over eerlijk en fatsoenlijk.

Coronajaar 2020 leverde grootste loonstijging in jaren op https://t.co/zIxuXQwGaI pic.twitter.com/OAMDi0nBjs — RTL Z (@RTLZ) January 7, 2021

Veel plezier en succes.