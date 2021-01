TA: Blik op Azië

U ging weer goed tekeer vannacht. U groene pak aangetrokken. Centrale Banken hebben weer veel extra credits gestort. En dan zijn ze er weer. Groene ochtend futures. Er zit nog wel wat ruimte bij de Europese financials en die wegen redelijk zwaar in de diverse indices. Shell heeft ook ruimte. En weegt ook redelijk zwaar, maar dan in de AEX. Kortom het is weer afwachten met shorts bijkopen. De glans ging in de slotcall er een klein beetje af in Europa. De stijging vandaag in de future is niet extreem, ze zitten op de highs van gisteren. Heel ff het 1e handelsuur afwachten. Misschien gaan ze reversen. Long Term zijn de beurzen veel te hoog, maar Short Term willen beurzen nog heel graag in het groen blijven doorgaan. Tijdens mijn wandelingen zie ik weliswaar meer bedrijfs ruimtes leeg komen. Nog niet heel schokkend, maar ik zie het wel. En ik zie zelfs op de allerbelangrijkste plekken een flink aantal RECA, voor Ca(fe's) te huur staan. En dat op plekken, waar van je zou denken als daar een plek vrij komt, moet je direct happen. Once a life time opportunity. Er staan er helaas nu genoeg te huur.



Nasdakkie futures gaan ook tekeer. Ik wil ze nog niet terug kopen. Schommelen is meestal een voorteken voor iets negatief. Maar met deze tijden en Extra Veel Free Credits van de Centrale Banken kan het alle kanten op gaan.



Gisteren 4 doden tijdens de bestorming in het Capitol. Schandalig. En in Amerika worden ook mensen geexecuteerd. Laten we dit in Turkije doen. Iedereen schreeuwt hoe slecht Turkije niet is. Niet fair en zeker niet van landen die zeggen dat ze fair zijn.



Het is wel tegenstrijdig. Steeds hogere rentes, al blijven ze historisch laag, banken aandelen schieten omhoog. Maar wie gaat straks al die hogere rentes betalen. We kunnen nu al nauwelijks tot geen rente betalen. Probleem voor later. Replenishments van leningen gebeurt natuurlijk niet in 1x. Maar het gaat wel pijn doen naarmate de tijd vordert. Dus uitstel van executie gedrag. Fedje gaat het lastig krijgen.