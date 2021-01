TA: Blik op Azië

De beurzen trekken zich echt nergens meer iets van aan. Couppoging Amerika heeft geen enkel invloed op de toekomst. Democraten hebben geen negatieve invloed op de economie, schuldenberg, winsten van bedrijven. Genoeg triggers dat we in een bubbel leven. De vraag blijft hoe groot kunnen wij en die idiote centrale banken de bubbel maken. Ik gok op nog 2x zo groot, oftewel een AEX op 1280 punten. Echter onderweg verliezen veel mensen het vertrouwen in alle muntsoorten. Allemaal dankzij het idiote beleid van de centrale bank. Als er iemand de gevangenis in moeten zijn het die bankiers... Genoeg mensen waarschuwen voor de risico's van het beleid en ze weten dondersgoed wat er staat te gebeuren. Alsnog trekken zij zich niet terug. Elke europeaan hoort geld te krijgen van de Centrale bank. Alleen dan kunnen wij de economie stimuleren. Alleen dan komt het geld in de economie terecht. Al dat geprint geld komt nu op de financiele markt terecht en die stijgt elke dag met biljoenen aan marktwaarde. Huizenmarkt zou gaan afkoelen, maar de jongeren denken nu hun slag te kunnen slaan dus gaan als een blinde kip overbieden en de prijzen daar opdrijven.



Welke mafkees heeft het bestaansrecht van de Centrale bank bedacht? Prijsstabiliteit en inflatie veroorzaken. Elk weldenkend persoon wilt toch dat zijn geld meer waard word ipv minder. Wil je dat ik meer ga uitgeven, zorg dat ik per jaar dan ook voor de langetermijn genoeg prijsstabiliteit is.



Nu maar door naar de 700 punten... in 2 maanden tijd 100 punten stijgen, waar we vroeger een jaar over deden.

DJ 3000 punten gestegen...