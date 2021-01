Slotcall: Verkiezingseuforie

De AEX (+0,9%) is dit jaar niet omlaag te krijgen. Alles wordt momenteel aangegrepen om de koersen hoger te zetten. Dit keer zijn de senaatsverkiezingen in Georgia de trigger.

Na de Presidentsverkiezingen stegen de koersen nog omdat er geen sprake was van een blue sweep (een meerderheid van de Democraten in zowel de senaat als Huis van Afgevaardigen). Er was destijds de vrees dat een blue sweep zou leiden tot een belastingverhoging voor het bedrijfsleven.

Nu komt deze blue sweep er toch wel en dan gaan we weer omhoog. Dit keer is het argument dat de Democraten juist pleiten voor extra stimuleringprogramma's. Tja, dit zou zomaar symbool kunnen staan voor de beurs van dit jaar. Niet voor niets zei ik tijdens het seminar van eind december dat 2021 weleens het jaar van het aandeel kon worden.

De eerste drie handelsdagen geven mij gelijk, maar u weet dat het jaar nog lang is. Verder kwam er nog meer goed nieuws langs. Het modernavaccin is door de EMA goedgekeurd, waardoor het aantal beschikbare prikken met rasse schreden toeneemt.

Zwak banenrapport

Het was niet alleen maar hosanna vandaag. Het ADP-banenrapport over december viel lelijk tegen. De markt ging uit van een plus van 88.000 arbeidsplaatsen, maar in werkelijkheid gingen er juist 123.000 banen verloren. Sowieso is 2020 het slechtste jaar voor de Amerikaanse arbeidsmarkt uit de geschiedenis gebleken.

In totaal verdwenen er 9,5 miljoen arbeidsplaatsen. U mag op een briefje schrijven dat 2021 juist het beste jaar uit de geschiedenis gaat worden voor de banenmarkt. Simpelweg omdat ik er vanuit ga dat er aan het einde van het jaar geen lockdowns meer zijn in de VS.

US Private Sector Jobs (via ADP), Changes by Year (in millions)...

2020: -9.5

2019: +1.8

2018: +2.1

2017: +2.2

2016: +2.2

2015: +2.5

2014: +2.8

2013: +2.3

2012: +2.2

2011: +2.6

2010: +1.1

2009: -5.0

2008: -3.5

2007: +0.7

2006: +1.9

2005: +2.4

2004: +1.8

2003: +0.2

2002: -0.7 — Charlie Bilello (@charliebilello) January 6, 2021

Banken in de lift

De grote winnaars op het Damrak zijn de banken. Met de Democratische overwinning neemt de kans op extra stimulering fors toe. Dit is op korte termijn goed voor de economie en daarom lopen de rentes flink op.

De Amerikaanse tienjaarsrente stijgt vandaag zelfs negen basispunten. Goed nieuws voor ABN Amro (+8,6%) en ING (+7,2%). Een andere grote stijger is Aegon (+7,4%). De verzekeraar is bijzonder gevoelig voor de Amerikaanse rente en als die eindelijk de goede kant op beweegt dan hoort daar een hogere koers bij.

#Aegon gaat lekker op stijgende VS rente en dat uitgerekend op de dag - ik houd het discreet - ene Deutsche B. het koersdoel verlaagt #AEX pic.twitter.com/60FjfP1f5L — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) January 6, 2021

Rentes

De rentes vliegen zoals gezegd omhoog. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier loopt vier basispunten op naar -0,47%.