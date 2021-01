TA: AEX klimt door barrière

Wall of Free Credits. Europa is hongerig voor goedkope dollars. Energie bedrijven keren terug van waar ze gebleven waren. Saoedi Arabie gaat 60 miljoen vaten minder produceren in twee maanden. Dat heeft uiteraard impact op de olie prijzen. En Rusland / Kazachstan gaan 4.5 miljoen vaten meer produceren in die zelfde twee maanden. Kijkt u eens naar de Russische en Kazachstanse aandelenbeurzen. Die gaan net als de rest van de wereld Sky High.



E klinkt heel mooi, maar een mooi stuk op Zerohedge gaf aan dat de coin mining industrie de E verbruiken van geheel Pakistan. Dus E brengt nieuwe markten. Drones niet te vergeten. En E moet ergens vandaan komen. In sommige landen komen ze zelfs van kolen. Gas industrie kunnen overstappen op het minen van coins. Dat zal een mogelijk nog rendabeler industrie voor ze oplopen. Zolang het goed gaat met de coins uiteraard.



Gooi de beurzen maar open. Europese stieren staan dank zij de Wall of Free Credits al te trappelen om meteen te gaan sprinten naar hogere sferen. Beurzen zijn net zoals de ondernemers in de huidige tijd: In extase van positiviteit.