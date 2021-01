Slotcall: Amerikaanse meevaller

Ook vandaag behoort de AEX (+0,4%) tot de best presterende beurzen van Europa. Wat opvalt, is dat de coronagevoelige aandelen de weg omhoog vinden.

Gisteren was er nog de vrees over een Zuid-Afrikaanse coronavariant waartegen het vaccin mogelijk niet zou werken. Omdat de fabrikanten hun vaccins hier gemakkelijk op kunnen aanpassen, lijkt deze vrees weer op de achtergrond verdwenen.

Verder zijn de ogen gericht op de spannende senaatsverkiezing in Georgia. Als de Democraten er met de winst van doorgaan dan hebben zij een meerderheid in de senaat en is een Blue Sweep een feit. Dit maakt het voor Biden gemakkelijker om wetgeving er doorheen te krijgen.

Waaronder misschien strengere regels voor grote technologiebedrijven en een belastingverhoging voor het bedrijfsleven. Wellicht dat Wall Street daarom dit jaar een valse start kent. Niet onbelangrijk, want in 75% van de gevallen blijkt januari een voorbode te zijn voor het vervolg van het beursjaar. Een goede januarimaand betekent in de regel dus ook een goed beursjaar en vice versa.

Krachtige Amerikaanse industrie

Rond 16.00 uur trok het sentiment aan en dat heeft te maken met een veel beter dan verwacht cijfer over de Amerikaanse industrie. De zogenaamde ISM Manufacturing PMI kwam uit op 60,7 en dat is veel beter dan de 56,5 die er werd verwacht.

Toch blijkt uit de onderstaande grafiek dat deze goede inkoopmanagersindex slecht nieuws betekent voor aandelen. Maar goed, rendementen uit het verleden bieden.....

Chart of the day! Historically, an #ISM Manufacturing Index of above 60 was followed by negative returns on #equities. pic.twitter.com/IuiweaBlV1 — jeroen blokland (@jsblokland) January 5, 2021

Royal Dutch Shell +7%

Het aandeel van de dag is Royal Dutch Shell (+7,2%). De olieprijs zit flink in de lift nu de spanningen in het Midden-Oosten toenemen. Iran zou een Zuid-Koreaanse olietanker in de Straat van Hormuz in beslag hebben genomen en tevens de uraniumverreiking met 20% opgevoerd.

Vooral dat laatste baart zorgen. Het is niet ondenkbaar dat de VS nieuwe sancties oplegt aan Iran. Bijvoorbeeld dat Iran ook in de toekomst geen olie mag exporteren. We mogen de komende dagen dus rekenen op hogere prijzen aan de pomp en dat betekent natuurlijk goed nieuws voor Koninklijke Olie.

Oil prices rise on Iran worries as OPEC+ talks continue https://t.co/SymoaGdd41 — MarketWatch (@MarketWatch) January 5, 2021

Rentes

De rentes maken het verlies van gisteren weer goed. Vandaag dikt de Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier twee basispunten aan naar -0,50%. De absolute niveaus blijven uitermate laag. De Spanjaarden hoeven amper 0,03% te betalen. Daar hadden ze tien jaar geleden geen rekening mee gehouden.