BeursVandaag: Nervositeit & volatiliteit

Wall Street startte dit jaar dus met een sell-off in plaats van een nieuwe en intussen zowat gebruikelijke all-time high.

Als dat maar geen bad omen is! Behalve de usual suspects - corona en lockdowns - zou dit de markten parten spelen: een tussentijds verkiezing in de Amerikaanse staat Georgia. Eerlijk gezegd snap ik er geen jota van hoe dit nou precies zit. Okee, het zorgt misschien voor volatiliteit, maar raakt natuurlijk nergens de winsten.

Dat is tenminste de vraag die ik mezelf - als langetermijnbelegger, dat wel - altijd stel bij de ophef du jour. Daarom heb ik me ook nooit zorgen gemaakt om brexit, maar maakte ik me precies een jaar geleden bij de eerste coronaberichten meteen ongerust. Enfin, hier uitleg over Georgia.

WATCH: The U.S. is facing another major election, this time over control of the Senate, and investors are watching closely https://t.co/RsMuOI2CcI pic.twitter.com/Vm1hiIMtuQ — Reuters Business (@ReutersBiz) January 5, 2021

Opmerkelijkste nieuws bij ons is dat Gerard Sanderink vertrekt bij de bedrijven waar hij het (min of meer) voor het zeggen had: Centric, Strukton en Oranjewoud. Dat laatste is lokaal genoteerd, maar Sanderink bezit 97,8% van de stukken. U kent het verhaal: Rian van Rijbroek in combinatie met gevoelige overheidsklanten.

Laatste nieuws, Boskalis doet een overname, maar noemt geen bedrag. Uit Reuters:

REG-BOSKALIS BOLSTERS MARKET POSITION IN SUBSEA SERVICES THROUGH ACQUISITION REVER OFFSHORE

THROUGH THIS ACQUISITION, BOSKALIS STRENGTHENS ITS CURRENT POSITION IN SUBSEA SERVICES MARKET IN NORTHWEST EUROPE, AFRICA AND MIDDLE EAST AND ITS CAPABILITIES TO SERVE BOTH TRADITIONAL OIL & GAS MARKET AND RAPIDLY EXPANDING OFFSHORE WIND MARKET

ANNOUNCES ACQUISITION OF ALL SHARES OF REVER OFFSHORE'S SUBSEA SERVICES BUSINESS

BASED ON PROJECTED COST SYNERGIES, ACQUISITION PAYBACK PERIOD IS EXPECTED TO BE LESS THAN THREE YEARS

Marktbreed ziet het er nu rustig uit - zelfs bitcoin houdt zich koest - maar u weet hoe het onderliggend werkt: onze aandelen kunnen intradag weer alle kanten uit vliegen en het verschil tussen winnaars en verliezers is enorm.



De rentes neigen wat lager en als toevallig iemand de Oostenrijkse rente tegenkomt, graag:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren

07:58 Irak verhoogde olieproductie, afspraken OPEC+ onder druk

07:25 Notering Chinese telecombedrijven in VS toch niet ten einde

07:21 Nikkei opnieuw lager door vrees noodtoestand Tokio

04 jan Loonsverhoging in nieuwe cao voor personeel Holland Casino

04 jan Coronazorgen oorzaak van negatieve jaarstart Wall Street

04 jan Luchtvaartsector VS wil testen in plaats van inreisverbod

04 jan Schiphol wil 'gecontroleerd herstel' na coronacrisis

04 jan Grote pensioenfondsen hoeven pensioenen niet te verlagen

04 jan Miljonair Sanderink treedt terug bij Oranjewoud en Centric

04 jan Europese beurzen duidelijk omhoog op eerste handelsdag 2021

Heb ik nog een paar Heijmans-headlines van Reuters voor u:

HEIJMANS TO BUILD 735 NEW STUDENT HOMES ON TU/E CAMPUS

HEIJMANS' PART OF PROJECT HAS A VALUE OF APPROXIMATELY EUR 60 MILLION

FIRST PARTIAL DELIVERY OF PROJECT IS SCHEDULED FOR START OF 2023-2024 ACADEMIC YEAR

Analistenadvies luidt:

ASML: naar $540 van $455 - RBC

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met de ISM Index!

08:00 Duitsland detailhandelsverkopen nov -2,0% MoM

09:55 Duitsland werkloosheidspercentage dec 6,1%

16:00 VS ISM Manufacturing Index dec 56,6

En dan nog even dit

Nog even terugblikken:

Shares on Wall Street closed sharply lower, with all three main indexes hitting two-week lows, as a combination of jitters ahead of Tuesday's Georgia vote and a persistent surge in COVID-19 cases spooked investors. Read more https://t.co/BtOEnYNQap pic.twitter.com/5v6Oa02LcJ — Reuters Business (@ReutersBiz) January 5, 2021

En vooruitblikken:

JPMorgan sees Bitcoin at $146,000 as long-term price target https://t.co/xXHiBiYZZW — Bloomberg Markets (@markets) January 5, 2021

Zo zeg, en niet de minsten - China Telecom, China Mobile and China Unicom:

NYSE says it will no longer delist three Chinese telecom giants https://t.co/P82Co5eKaz — CNBC (@CNBC) January 5, 2021

Heeft Opec ooit één soepel besluit genomen?

Oil little changed as investors await OPEC+ decision https://t.co/QHuZqlzWpp pic.twitter.com/MR3QoYO4cn — Reuters Business (@ReutersBiz) January 5, 2021

Kijk nou, de overheidsschuld mag oplopen, maar...

Credit card debt falling off a cliff: pic.twitter.com/3HZknLHUJp — Morgan Housel (@morganhousel) January 4, 2021

Briljant:

The one thing I realize after I sent this is that on top of everything else, the other big thing that makes it a religion is the metaphyiscal worldview. The battle between good and evil (fiat money) and the belief that one day believers will arrive at the promised land (The Moon) — Joe Weisenthal (@TheStalwart) January 4, 2021

(...)

China’s highest-profile entrepreneur Jack Ma hasn’t been seen in public for two months, fueling speculation about his whereabouts. More here: https://t.co/7SsmLaxoTv pic.twitter.com/Kc8scqSQoN — Reuters Business (@ReutersBiz) January 5, 2021

Haha, de uitsmijter:

New all-time highs for the S&P 500:



2020: 32



2021: 0



Not a good sign for equity returns this year — Ben Carlson (@awealthofcs) January 4, 2021

