Beursexperts: AEX maakt dit jaar pas op de plaats

De AEX-index zal dit jaar per saldo nauwelijks van zijn plaats komen. Dat verwachten de deelnemers aan de maandelijkse Beursenquête van Corné van Zeijl van Actiam. Desondanks blijven aandelen de favoriete beleggingscategorie. De gemiddelde verwachte eindstand voor de AEX in 2021 bedraagt 627,50 punten. Dat komt neer op een jaarrendement van slechts 0,5%. Vorig jaar waren de experts ook terughoudend. Die voorspelling kwam aardig uit, want de AEX-index steeg na een wilde achtbaanrit met een bescheiden 3,3%. Ook met hun prognose voor december hadden de experts het bij het rechte eind. Na de supermaand november verwachtte meer dan de helft van de deelnemers dat de AEX haar zegetocht zou voortzetten. En dat gebeurde ook: de index liep met nog eens 3,1% op. Verwachtingen januari: AEX stijgt verder Voor januari blijft optimisme de boventoon voeren. 47,9% van de 119 deelnemers voorziet een verdere stijging van de AEX. Slechts 21% ziet het somber in. De stemming onder de beursexperts voor januari is als volgt: 47,9% is optimistisch (dat was vorige maand 50,9%)

31,1% is neutraal (tegen 28,1% vorige maand)

21,0% is pessimistisch (was 21,1%)

Saldo: +26,9%. Verwachtingen langere termijn: Iets voorzichtiger Voor de langere termijn zijn de beursexperts wat voorzichtiger. 38,7% verwacht een stijging van meer dan 6%. Hierbij wordt vooral de lage rente als argument aangevoerd: dit zal beleggers naar aandelen blijven trekken. 27% van de experts denkt dat de AEX-index juist gaat dalen. Volgens Van Zeijl maken veel experts zich zorgen over de inflatie. Als de economie aantrekt, kan dat een probleem vormen, zo waarschuwen diverse beleggingsprofs. Dit zijn de verwachtingen voor het komende halfjaar: 38,7% is optimistisch (dat was vorige maand 40,4%)

35,5% is neutraal (tegen 26,3% vorige maand)

26,9% is pessimistisch (dat was 33,3%)

Saldo: 11,8% 2021: AEX kruipt marginaal vooruit, maar aandelen favoriet Traditiegetrouw vroeg Van Zeijl de beursexperts ook om een voorspelling voor het verloop van de AEX in 2021. De gemiddelde verwachte eindstand bedraagt 627,5 punten. Dat betekent een stijging van slechts 0,5%.



De prognoses liepen uiteen van 450 tot 735 punten. Bijna eenderde (30%) van de ondervraagden gaat ervan uit dat de AEX-index in de min zal eindigen. De optimisten verwachten dat alle positieve factoren, zoals de steun van de centrale banken en overheden, nog wel even een rol blijven spelen. Ook voorzien ze een flink economisch herstel. De pessimisten denken daarentegen dat al deze positieve factoren al in de huidige koersen verwerkt zijn.



Van Zeijl was ook benieuwd wat de beste beleggingscategorie voor 2021 gaat worden. Er waren maar liefst zeven antwoordmogelijkheden: aandelen

obligaties

kas

goud

onroerend goed

commodities

bitcoins Het antwoord is duidelijk: aandelen zijn veruit favoriet. Maar liefst twee derde van de ondervraagde professionals denkt dat aandelen de beste keuze zijn. De andere beleggingscategorieën leveren in ieder geval niets op, zo is de redenatie. 10% gaat voor commodities en 7% zet zijn kaarten op de bitcoin. Van obligaties wordt het minst verwacht. Aandelenkeuzes december: Zeperd met Galapagos Een vast onderdeel van de Actiam Beursenquête zijn de meest en minst favoriete aandelen van de beursexperts: de toppers en floppers. Hoe hebben de deelnemers aan de vorige peiling het eraf gebracht? Niet best, zo blijkt. Het mandje met topaandelen leed een gevoelig verlies van maar liefst 8,7%, terwijl het rijtje floppers juist een prachtig rendement van 6,7% behaalde. Vooral de keuze voor Galapagos bij de toppers en Adyen (+19%) bij de floppers hakten er flink in.



Maar kijken we naar heel 2020, dan kan de vlag uit. Het aandeel dat er voor 2020 met kop en schouders bovenuit stak, Adyen, zag de koers met maar liefst 161% opveren. Het meest genoemde flopaandeel voor 2020 was Randstad, dat de koers met 2,2% zag dalen. Verder blijkt dat het mandje met de meeste geliefde aandelen in 2020 een gemiddeld rendement heeft behaald van 4,3%, terwijl de floppers 5,5% in het rood eindigden. Een mooi resultaat. De beste expert noemde Adyen als topper en Galapagos als flopper: goed voor een totaalrendement van ruim 217%. Toppers december Rendement Floppers december Rendement Galapagos -22% Adyen +18,9% ING -6,5% Randstad +2,4% Ahold Delhaize -3,7% Wolters Kluwer -1,8% Prosus -2,7% Unibail-Rodamco-Westfield +8,5% ASML +9,3% Reed Elsevier +2,7% Keuzes januari: Ahold en Prosus favoriet Tot slot de keuzes voor januari. Ahold en Prosus staan hoog op het favorietenlijstje. De experts wagen opnieuw een poging met Galapagos. Zou drie keer dan eindelijk scheepsrecht zijn?



Unibail-Rodamco kunnen we wat betreft de deelnemers beter mijden. Maar liefst 24 profs denken dat het vastgoedfonds in januari zal dalen. Slechts vijf experts zien het zonnig in. Bij Adyen krijgen veel experts hoogtevrees, na de klappers van november en december. Ook de verwachtingen voor Unilever en Shell - de hoeksteen van menig beleggingsportefeuille - zijn niet hooggespannen. Toppers januari

Saldo Floppers januari Saldo Ahold Delhaize 12 Unibail-Rodamco-Westfield -19 Prosus 10 Arcelor Mittal -8 Just Eat Takeaway 8 Adyen -6 Galapagos 6 Heineken -3 ASML 4 Unilever -3 Royal Dutch Shell -3 * Het saldo staat voor het aantal positieve min het aantal negatieve antwoorden.

