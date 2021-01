TA: Euro dit jaar in de spotlights

Bericht delen via:

De euro heeft de hoogste stand sinds begin 2018 bereikt versus de Amerikaanse dollar. Ten opzichte van de Japanse yen lijkt zich een enorme hoofd&schouder te ontplooien, met binnenkort een kansrijke opwaartse uitbraak. Versus de Chinese yuan wordt de gematigde opmars sinds 2017 voortgezet.

Trump krijgt zijn zin

Met een serieus verzwakte Amerikaanse munt krijgt Trump op de valreep zijn zin. Net nu hij zijn kantoor gaat leegruimen ten gunste van de nieuwe president Biden, zakt de dollar naar het laagste punt sinds 2018. Vier jaar geleden was de overwinning van Donald Trump mede te danken aan zijn belofte aan Amerikaanse bedrijven om makkelijker over de grens te concurreren. Volgens Trump zou een zwakkere dollar Amerikaanse goederen relatief goedkoper maken in de internationale handel.

In het spiegelbeeld van een sterke euro zakt de dollar steeds verder weg. Technisch wordt 2021 waarschijnlijk het jaar van de euro. Handig als u een aandelenbelegger bent die in euro's belegt.

Ik heb hier al eerder aangegeven dat de euro naar $1,26 kan. En bovendien als gevoelige barometer aangeeft dat Europa op de goede weg is.

Vandaag bespreek ik het technische plaatje van de euro, versus meerdere valuta's,

Euro sinds 2006

Bezien vanuit de meerjarengrafiek versus de dollar heeft de euro eind 2020 zelfs een meerjarige dalende trendlijn gebroken. Het lijkt erop dat er een einde is gekomen aan een langdurig zwak koersverloop ten opzichte van de dollar.

Euro/dollar sinds 2017

Technisch heeft de euro medio 2020 een hoofd&schouder-bodemformatie opwaarts voltooid. De EUR/USD-koers heeft in de recente daling een potentiële hogere bodem gevormd boven de voormalige neklijn (blauwe lijn), die bovendien boven het niveau ligt van toppen van 2019 en 2020.

Zolang de koers boven deze voormalige horde weet te blijven, blijft het technische plaatje positief. Er is ruimte richting $1,26 (top van 16 februari 2018). De steun bevindt zich op $1,16 (bodem van 3 november 2017).

EUR/JPY

Het technische plaatje van de EUR/JPY wint aan kracht nu er binnen de neutrale bandbreedte hogere bodems worden gevormd. Om meer ruimte naar boven vrij te maken, dient weerstand ¥127,33 (gevormd op 1 maart 2019) gebroken te worden.

In dat geval wordt een tweejarige hoofd&schouder-bodemformatie opwaarts voltooid. Na een overtuigende uitbraak boven ¥127,33 wordt ¥133,24 het eerstvolgende opwaartse koersdoel. De steun ligt op ¥115,07 (bodem van 14 april 2017).

EUR/GBP

Het valutapaar EUR/GBP laat een zijwaartse trend zien onder weerstand rond £0,95 (top van 20 maart 2020). De steun bevindt zich rond £0,83 (bodem van 15 juli 2016). Vraag naar de EUR/GBP lijkt weer aan te trekken, nu hogere koersbodems worden gevormd. Indien de EUR/GBP de weerstand overtuigend weet te breken, verbetert het technische plaatje verder.

EUR/CNY

Valutapaar EUR/CNY laat sinds 2017 steeds licht hogere bodems zien. Dit geeft een matige opwaartse trend weer. We verwachten steun rond RMB7,78 (bodem van 20 november 2020). Eerste koersdoel ligt op RMB8,26 (top van 31 juli 2020).