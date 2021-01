Slotcall: "Coronavaccin werkt mogelijk niet tegen mutant"

De AEX (+1,0%) geeft aan het einde van de handelsdag een deel van de winst prijs. Britse wetenschappers vrezen dat de ontwikkelde coronavaccins niet werken tegen de Zuid-Afrikaanse variant van het virus.



Met name coronagevoelige aandelen zoals Unibail Rodamco (-5,2%), Air France-KLM (-4,9%) en Wereldhave (-1,5%) moeten het ontgelden. De Zuid-Afrikaanse coronavariant is inmiddels al gedetecteerd in het VK en dat stemt de Britse Minister van Volksgezondheid Matt Hancock bezorgd.

Er is volgens onderzoeker John Bell echter geen reden voor paniek, want hij gaat er vanuit dat er binnen zes weken een nieuw coronavaccin wordt ontwikkeld dat wel werkt tegen de Zuid-Afrikaanse variant. Mensen moeten alleen wel opnieuw worden gevaccineerd.

Wat opvalt, is dat de chippers de hoofdindex op de been houden. Op Wall Street is echter sprake van een verkoopgolf. De Dow Jones koerst na een hogere opening momenteel 2% in het rood. Ook de Nasdaq (-1,5%) en S&P500 (-1,6%) doen een behoorlijke stap terug.

Alibaba zakt

Twitter gaat vandaag helemaal los over de verdwijning van Alibaba-oprichter Jack Ma. Oktober vorig jaar hield hij een kritisch speech over het Chinese financiële systeem. Sindsdien is de IPO van de Ant Group uitgesteld en is hij niet meer in het openbaar gezien.

Volgens Duncan Clark, voorzitter van een belangrijk Chinees consultancy bureau, is Ma door de autoriteiten waarschijnlijk verteld dat hij zich even koest moet houden. Het is een voorbeeld dat niemand kritiek mag uiten op de Chinese machtshebbers. Zelfs niet de CEO van een van de meest succesvolle bedrijven van China.

Alibaba staat door de speculaties over de verdwijning van zijn oprichter ruim 2% in het rood. Sinds oktober staat het aandeel zelfs 30% lager. Dit maakt dat Chinese aandelen extra risico's met zich meebrengen.

China’s highest-profile entrepreneur Jack Ma has not appeared in a public setting since a late October forum in Shanghai where he blasted China’s regulatory system in a speech that put him on a collision course with officials https://t.co/7H0xHGYPZv pic.twitter.com/cgqIaukMjK — Reuters (@Reuters) January 4, 2021

Rentes

De rentes maken een duikvlucht. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier zakt vier basispunten naar -0,52%. Het nieuws over de Zuid-Afrikaanse virusvariant is de trigger.