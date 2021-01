De AEX stijgt, maar wordt goedkoper. Rara, hoe kan dat? Daarvoor is een blik onder de motorkap van de index nodig. U ziet het: de winstverwachtingen van de analisten lopen harder op dan de koers, waardoor de waardering (koersen gedeeld door winsten) afneemt.



U leest nog meer aan de grafiek af. De omzetschattingen van de analisten kwakkelen nog. Geen beweging in te krijgen. Dat de winstverwachtingen stijgen bij gelijkblijvende kassa-uitdraai duidt er op dat het bedrijfsleven mean & lean is. Ergo, als de omzetten toenemen kunnen de winsten zelfs exploderen.

Een ander recht lijntje is het verwachte dividendrendement van de AEX. Ergo, die schattingen lopen ook iets op, want anders moest het rendement dalen met die stijgende koersen. Nu is die yield de laagste sinds de dotcombubbel. De waardering is weer het hoogste sinds die kolder piekte in 2000. Bubbel dus?

Dat gaat Vadertje Tijd te zijner tijd leren, maar er is één belangrijk punt dat voor aandelen pleit. Het verschil tussen rendement op stock en op officiële risicoconcurrent AAA-staatsobligaties (rentes dus) is recordhoog. Dit duidt er juist op dat aandelen misschien nog nooit zo goedkoop zijn geweest!

Over zoveel jaar weten we hoe het nu zit en dan is alles weer zó logisch en verklaarbaar, dat we onszelf voor het hoofd slaan dat we nu zo dom zijn.



Geef ik nog een paar indices mee: de onderliggende lijntjes van de Euro Stoxx 50 zijn niet vooruit te branden. Op ASML, Prosus, SAP en Infineon na zit er ook geen technologie in deze index. Die is goedkoper dan de AEX, die echter voor eenderde van haar gewicht uit nerd-fondsen bestaat.



De S&P 500 laat echt een voorbeeldig plaatje zien - alle lijntjes lopen op - maar waardering en nu ook yield bewegen per saldo min of meer vlak. Laat dit even doordringen: vorig jaar was het zowat iedere dag een gekkenhuis op de beurs en dan levert de index zo'n strak plaatje af. De markt is zo maf nog niet, echt.



Hetzelfde geldt voor de MSCI World Index, maar vlakken de omzet- en winstlijntjes intussen af...? Ik houd het in de gaten.