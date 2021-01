Tracker Tips: Beleggen in goudmijntrackers

Met de goudprijs weer in de lift en de waardering van goudmijnaandelen, uitgaande van verwachte inkomsten, op het laagste niveau in 20 jaar lijkt een belegging in een gerelateerde ETF aantrekkelijk.

Er zijn twee ETF’s beschikbaar om daarop in te spelen, namelijk de VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF met ticker G2X en isincode IE00BQQP9F84 en de VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF met ticker G2XJ en isincode IE00BQQP9G91. Beide zijn verhandelbaar op de Duitse Xetra-beurs en kosten respectievelijk 0,53% en 0,55% op jaarbasis.

Goud versus goudmijnaandelen

Vanaf een top van $2063 op 6 augustus jongstleden zakte de prijs van het gele edelmetaal eind november naar $1777 per ounce. Vanaf die peildatum is de goudprijs weer aan het stijgen en bevindt zich op het moment van schrijven op het niveau van $1933.

In bovenstaand figuur kunt u de relatieve performance van de twee goudmijntrackers tegenover een fysieke goud-ETF in euro op jaarbasis aflezen.

Goudmijnaandelen kunnen rekenen op ruime vrije kasstromen. Veel van die bedrijven hebben hun dividenduitkeringen verhoogd naar aanleiding van de resultaten over het derde kwartaal. Op basis van gegevens van Bloomberg schat Scotiabank dat de senior en intermediate mijnbouwbedrijven nu een gemiddelde yield genereren van 2,0%. Daarmee blijven ze boven de gemiddelde yield van 1,5% van de Amerikaanse S&P 500-index.

Meer bedrijven zijn in staat om de dividenden gedurende de gehele goudcyclus op peil te houden. Newmont en Barrick creëren momenteel kaders voor het uitkeren van overmatige kasstromen, terwijl Yamana een dividendreservefonds heeft ingesteld.

Dankzij dergelijke maatregelen onderscheiden deze bedrijven zich van fysiek goud (goud levert geen dividenden op), en ook van bedrijven in andere sectoren met lagere yields.

Toekomstverwachtingen

Volgens Joe Foster, portfoliomanager bij VanEck, zijn er voldoende ontwikkelingen die de goudprijs naar nieuwe hoogten kunnen opdrijven.

Hoewel iedereen blij is met het nieuws over de vaccins, is een terugkeer naar het oude normaal verre van gegarandeerd. Veel risico's blijven bestaan en op de langere termijn zijn er nog onbekende neveneffecten te voorzien van de schokken die de pandemie op medisch, psychologisch, sociaal en economisch vlak teweeg heeft gebracht.

Naast de coronacrisis zijn er veel andere risico's die een bedreiging vormen voor het financiële systeem. De grootste bedreiging is het gigantische aantal schuldeffecten dat is uitgegeven.

Verder is er het effect van de liquiditeit die het financiële systeem in wordt gepompt via de programma's voor kwantitatieve verruiming door de centrale banken en de toename van de overheidstekorten.

Wanneer Biden eenmaal in het Witte Huis zit, kunnen we nog meer stimulerende maatregelen tegemoetzien van de Fed en de overheid. Als het financiële systeem wordt verzadigd met geld, kan dat onbedoeld leiden tot bijvoorbeeld financiële zeepbellen, valutavolatiliteit en inflatie.

Nu zien we al zeepbellen ontstaan bij grote techaandelen en nieuwe beursintroducties. Momenteel is de omloopsnelheid van geld extreem laag, waardoor de inflatie vooralsnog binnen de perken blijft. Maar wanneer de omloopsnelheid weer normaliseert en de economische groei aantrekt, zou een inflatiecyclus in gang kunnen worden gezet.

Ook de vergrijzing die zich in de komende twintig jaar gaat voltrekken, stelt hoge eisen aan de financiering van de sociale zekerheid, terwijl veel pensioenfondsen niet in staat zullen zijn om aan hun uitkeringsverplichtingen te voldoen.

Een traditionele portefeuille met 60% aandelen en 40% obligaties brengt onvoldoende op wanneer de rente zich rond het nulpunt bevindt. Veel beleggers zijn op zoek naar alternatieven om rendementen te genereren waarin voorheen werd voorzien via obligatiebeleggingen.

Alternatieve beleggingscategorieën

Goud, private equity en bitcoin behoren tot de beperkte groep alternatieve beleggingscategorieën waaruit zij kunnen kiezen. Hiervan is goud de enige beleggingscategorie met een gevestigde staat van dienst als vermogensopslag en als afdekking tegen staartrisico's.

G2X

De VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF bestaat uit zo’n 53 aandelen uit de NYSE Arca Gold Miners Index. Deze benchmark volgt de beursprestaties van de grootste beursgenoteerde bedrijven wereldwijd die voornamelijk actief zijn in de mijnbouw van goud en zilver. De geografische spreiding van de onderliggende aandelen is als volgt:

De top-10 posities van deze tracker staan in de volgende tabel weergegeven:

G2XJ

De VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF heeft 89 namen in de mand. De gerelateerde index volgt de beursprestaties van de meest liquide jonge bedrijven in de wereldwijde goud- en zilverwinningsindustrie, die ten minste 50% van hun inkomsten (willen) genereren in deze sector.

Het valt op dat in beide indices Canada met zo’n 50% ruim vertegenwoordigd is. De relatieve weging van de VS is met 5% in deze ETF een stuk minder dan ‘senior’ met ongeveer 17%. Australië behaalt de tweede plek met bijna 21%, terwijl dit in G2X rond de 14% is.

De top-10 posities van G2XJ zijn in onderstaand overzicht af te lezen:

Beide ETF’s keren geen dividend uit, maar herbeleggen de inkomsten. Ook volgen ze de index via fysieke replicatie en onderliggende effecten worden niet uitgeleend.

Het belegd vermogen in in G2X bedraagt zo’n € 600 miljoen en in G2XJ € 340 miljoen. Dat zijn ruim voldoende marktkapitalisaties en beleggers lopen derhalve weinig zogenoemd stakingsrisico. Dit is het risico dat een aanbieder de handel in ETF’s kan beëindigen en het fonds wordt gesloten.