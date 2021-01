Shell blijft in Nederland (?)

Dat Shell niet naar London verkast heeft voor mij een duidelijke reden: Als ze niet in Den Haag blijven ("incorporated in the Netherlands" zoals dat zo mooi heet) raken ze hun zgn. "Europees Paspoort" kwijt. Kortgezegd houdt dit in dat een bedrijf mits gevestigd in een EU staat goederen en diensten kan aanbieden in een andere EU lidstaat zonder dat daar een vergunning van die lidstaat voor vereist is. Dus in juridische zin verandert er niets bij Shell, alleen dat ze nu een nieuwe vergunning moeten regelen voor hun diensten in de UK (In plaats van dat ze dat in de 27 andere lidstaten ook nog eens zouden moeten doen als ze in London waren gaan zitten). Ze blijven juist in Nederland zitten want:

- Daar zaten ze al (goed voor Europees Paspoort, zie boven)

- Nederland heeft goede voorzieningen op het gebied van wetgeveing en juridische kennis ("Zuidas").

Slimme zet dus, waar Unilever nog wel terug zal komen van het vertrek naar de UK, maar daar komen ze wel achter?

En how about RELX dat ook in Londen en Amsterdam zit met een structuur als Unilever?