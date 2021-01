Grootste deel beleggers blijft zitten of investeert nog meer dit jaar

Het overgrote deel van de deelnemers aan de IEX Bull Bear Enquête blijft dit jaar beleggen of gaat zelfs meer beleggen. Slechts 12,6% gaat risico afbouwen.

Sentiment blijft positief

Het sentiment is nog altijd heel positief, hoewel het lichtjes is teruggezakt. Niet vreemd, want vorige maand was de meest bullishe in 2 jaar. Bijna 62% kijkt nu optimistisch of zeer optimistisch tegen de aandelenmarkt aan. Vorige maand was dat nog 65,7%.

Voor komende maand verwacht ruim 48% een stijging van de AEX van 2% of meer. 20% voorziet juist een daling van 2% of meer. Ook de langere termijn blijft er zonnig uitzien: 57,5% denkt dat de index de komende zes maanden een stijging van 3% of meer laat zien (was 62,1%).

Bull Bear Indicator

De IEX Bull/Bear Indicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, zakt iets ten opzichte van het hoogste punt in bijna 2 jaar van vorige maand, maar wijst nog steeds op een stemming die behoorlijk bullish is.

De barometer slaat uit naar 54,6, vanaf 55,6 begin december (50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish).

Alle verwachtingen op een rij

De volledige uitslag van de IEX Bull/Bear Enquête voor januari is als volgt (tussen haakjes de score voor december):

Economische ontwikkelingen

Zeer optimistisch: 12,5% (was 16,4%)

Optimistisch: 50,9% (was 48,3%)

Neutraal: 17,2% (was 19,2%)

Pessimistisch: 13,4% (was 10,6%)

Zeer pessimistisch: 6% (was 5,5%)

Aandelenmarkten algemeen

Zeer optimistisch: 12,3% (was 16,4%)

Optimistisch: 49,6% (was 49,3%)

Neutraal: 22,1% (was 21,3%)

Pessimistisch: 10,9% (was 8%)

Zeer pessimistisch: 5,1% (was 5%)

AEX komende maand

Omhoog: 48,1% (was 60,4%)

Neutraal: 31,9% (was 24%)

Omlaag: 20% (was 15,6%)

AEX komende zes maanden

Omhoog: 57,5% (was 62,1%)

Neutraal: 23,4% (was 21,6%)

Omlaag: 19,1% (was 16,3%)

Extra vraag

Omdat we een nieuw jaar ingaan, voegden we deze maand een extra vraag toe.

Bent u van plan om in het nieuwe jaar meer of minder te gaan beleggen?

Een grote meerderheid blijft beleggen of gaat meer beleggen. 11,5% gaat zelfs veel meer beleggen. Daarentegen gaat 12,6% juist risico afbouwen.

A. Minder, ik ga risico afbouwen 12,6% B. Ongeveer even veel 52,5% C. Iets meer dan dit jaar 23,4% D. Veel meer, de beurs biedt mooie kansen in 2021 11,5%



Aandelenkeuzes januari

Wat verwachten beleggers van individuele aandelen deze maand? Voor- en tegenstemmen werden tegen elkaar weggestreept.

Duidelijk is dat Prosus de eerste plek heeft veroverd bij de toppers. Shell zakt ten opzichte van vorige maand naar de derde plek. Ahold Delhaize en ASML blijven staan op respectievelijk de tweede en vierde plaats.

Wegblijven moeten we bij ABN Amro: dat aandeel staat bovenaan bij de floppers. Galapagos was lange tijd publiekslieveling, maar staat nu op de tweede plaats bij de floppers. Dat heeft ongetwijfeld te maken met het recente bericht dat reumamiddel filgotinib definitief niet in de VS op de markt komt.

Just Eat Takeaway voerde vorige maand het rechterrijtje aan maar staat nu op plek 3. Unibail-Rodamco heeft de plek van Adyen ingenomen.

Toppers januari Stemmen Floppers januari Stemmen Prosus +50 ABN Amro -41 Ahold Delhaize +42 Galapagos -38 Shell +41 Just Eat Takeaway -33 ASML +33 Unibail-Rodamco -31



Er deden deze maand 530 beleggers mee aan de enquête, waarvoor onze hartelijke dank!