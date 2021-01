BeursVandaag: Het begin is goed

Goedemorgen, de beste wensen en een prettige risk/reward gewenst voor dit jaar.

Vorig jaar kwamen we met een AEX herbeleggingsindex van +5,6% gevoelsmatig denk ik goed weg met de grootste gezondheids- en economische zeperd sinds.... WO II? Die 5,6% is wel minder dan het allerlangste jaarlijkse gemiddelde van 7%, maar onderliggend, per sector en per asset waren de verschillen enorm.

Wat mij betreft gaan dit jaar vooral de winsten en omzetten hard stijgen en dan mogen de koersen daar best bij achterblijven. Ik heb niet zoveel haast en vorig jaar liepen ze daar ruim op vooruit. Enfin, een eerste indicatie is er al vanochtend, want we doen het met de inkoopmanagersindices industrie over december.

China valt zowaar een keer tegen, de Aziatische industrie komt verder wel weer goed op gang, wij zij om 09:00 uur en let u vooral op Duitsland en de VS. Eervolle vermelding is er voor Japan dat na ruim een jaar weer eens boven 50 staat. Het land overweegt echter een nieuwe lock down...

Marktbreed is het vooral bitcoin, bitcoin en bitcoin wat de klok slaat. Particulieren hadden bij wijze van vrij spel de afgelopen tijd, eens kijken wat er gebeurt mu de industrie weer aan het werk gaat. Had ik nou zelf maar even een pluk opgepikt als soort van eindejaarsloterij, want ik dit zowaar een keer goed ingeschat.

Tja, hoe moeten we dit zien? Een en hoe langer hoe rodere kaart voor centrale banken en overheden van mensen die geld niet meer vertrouwen? In ieder geval loonde het zelden zo goed om tegen centrale banken in te speculeren. Voor zo lang als het duurt. In één tik kan er hier héél veel ook zo weer weg zijn.

Ik hoop dat alles klopt, want met de feestdagen is mijn WTI future zoekgeraakt en ik moet nog even zoeken. De AEX future doet beter dan bitcoin is het spectaculaire openingsnieuws dan maar? IK zie verder vooral een zwakke dollar en daar profiteren zelfs/ook olie, goud en zilver van?

De afdeling diepvries op de markten doet het ook weer, de rentes dus. De VS springt er uit.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vorig week:

07:30 Hypotheekaanvragen in december 2020 'ongekend hoog'

07:20 Nikkei begint 2021 lager door coronazorgen Tokio

03 jan Vaccinaties en politiek VS centraal in eerste beursweek 2021

03 jan Kapitaalinjectie Air France-KLM 'kwestie van weken of maanden'

03 jan Voor het eerst in één jaar meer dan 2 miljoen occasions verkocht

03 jan Franse overheid schiet Smullers-eigenaar Lagardère te hulp

03 jan Bitcoin door grens van 34.000 dollar

02 jan Autobouwer Tesla haalt verkoopdoelstelling Elon Musk net niet

02 jan Transporteurs merken nog geen brexitproblemen

02 jan 'Speeches leverden voormalig Fed-baas Yellen miljoenen op'

02 jan 'Nissan wil aanwezigheid in Europa verkleinen'

02 jan Grote vraag naar smartphones jaagt export Zuid-Korea flink aan

02 jan 'Britten willen hogere limiet contactloze betalingen dan in EU'

02 jan Chinezen gaan weer massaal naar de bioscoop

02 jan Baas reisconcern TUI voorziet 'grotendeels normale zomer'

02 jan Bitcoin stijgt voor het eerst tot boven de 30.000 dollar

02 jan 'Lagere inkomens verwachten prijs coronacrisis te betalen'

02 jan 'Coronacrisis dreigt kwetsbare groepen aan de kant te zetten'

02 jan Sunweb: boek volgende zomervakantie bij concurrent

02 jan DNB-president waarschuwt voor te snel bezuinigen na coronacrisis

01 jan Rustige eerste dag in haven Rotterdam na de Brexit-deal

01 jan Huawei laat games Tencent weer toe in zijn appstore

01 jan Chinese telecombedrijven worden van beurs New York gehaald

01 jan Tesla gaat op prijs de concurrentie aan met rivalen in China

31 dec Wall Street sluit slotsessie turbulent 2020 met records

Analistenadvies luidt:

OCI: naar €21,40 van €19 - Citigroup

De AFM meldt geen shorts en de agenda kent alleen inkoopmanagersindices.

En dan nog even dit

Coin time:

Ether follows Bitcoin to a record high amid dizzying crypto rally https://t.co/N2vkmIqrjn — Bloomberg Markets (@markets) January 4, 2021

Inkoopmanagersindices dus:

Asian factories shake off COVID-19 hit, tighter controls cloud outlook https://t.co/gr904I5GyK pic.twitter.com/cxP86ky9AH — Reuters Business (@ReutersBiz) January 4, 2021

Aan de pomp in Nederland merken we eigenlijk maar bar weinig van olie en dollar, maar wij tanken dan ook vooral belastingen en accijnzen.

Oil prices slip after OPEC warns of downside risks to demand in first-half 2021 https://t.co/vn12GLc5wO pic.twitter.com/LQkRIM48DM — Reuters Business (@ReutersBiz) January 4, 2021

Niet iedere automerk heet Tesla:

Analysis: For Peugeot and FCA, completing their merger is just the start https://t.co/zEfH0Qej14 pic.twitter.com/m01038hqgR — Reuters Business (@ReutersBiz) January 3, 2021

Ah, hiero:

Tesla’s 2020 deliveries beat Wall Street estimates as it delivered 499,550 vehicles last year, just 450 units shy of CEO Elon Musk’s full-year goal. Read more here: https://t.co/95nFz2L95V $TSLA pic.twitter.com/iPPUkEzqHU — Reuters Business (@ReutersBiz) January 3, 2021

En daaro:

Chinese electric car company Nio doubles deliveries in 2020 as local competition ramps up for Tesla https://t.co/KIYk2h8JhQ — CNBC (@CNBC) January 4, 2021

\Misschien wel het topic dit jaar, als er geen zwarte zwanen landen. VS versus China dus, wat wordt de politiek van president-elect Joe Biden?

Beijing won't retaliate strongly against the U.S. for delisting Chinese companies, analysts say https://t.co/VUk6Zt08IB — CNBC (@CNBC) January 4, 2021

Nog een Japan scenario, schuld hoe langer hoe meer in binnenlandse handel:

Foreign holdings of US Treasuries had dropped to a 20-year low! #FederalReserve pic.twitter.com/JVpC4W8Fyt — jeroen blokland (@jsblokland) January 3, 2021

Deze nog:

Here's what Wall Street is predicting for 2021.https://t.co/RclHXuLkBr by @SamJPotter — Tracy Alloway (@tracyalloway) January 4, 2021

Tot slot... Sinds de afgeblazen of uitgestelde beursgang van zijn Ant Group dus.

Veel plezier en succes vandaag.