TA: Grondstoffen in 2021

Alles gaat Up... Totdat het up is.... Totale waanzin. Torenhoge huizenprijzen waarbij het tegenwoordig de standaard is dat de vraagprijs een vanaf prijs is... Rente? Wat is dat ook alweer? Geld? Dat is er om eindeloos te kopiëren. Goudprijs skyhigh en een vlucht in Bitcoin. Beurzen blijven pompen in de futurehandel. Op naar de big reset.