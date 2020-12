TA: Buy the dips in 2021

Bericht delen via:

Om te beginnen wil ik u, mede namens ons team, een gezond en voorspoedig 2021 toewensen.



Overal laten de belangrijkste beurzen positieve technische plaatjes zien, wat een Buy the dips-strategie rechtvaardigt. Statistisch vallen in de periode tot en met april de beste beleggingsmaanden van het jaar. Daarom kijken we uit naar een sterke start voor 2021.

Mijn conclusie blijft dat een defensieve langetermijnbelegger, die nog over voldoende liquiditeiten beschikt, mag instappen dan wel bijkopen.

De Nederlandse beurs kent een sterk sentiment. Alleen moet de AEX, net als enkele andere aandelenmarkten, een horde nemen. We zien op het lange technische beeld van de AEX vanaf 2009 dat elke correctie van betekenis op een hoger niveau is opgevangen, wat een duidelijk teken is van een koopkrachtige vraag onder de markt. Na een uitbraak wordt 703,18 punten het eerste koersdoel en 728 het volgende.

De stemming op de wereldmarkten wordt goed geïllustreerd op de grafiek van de MSCI World index.

Vandaag bekijk ik de AEX en de MSCI World index.

Wereldaandelen

De MSCI World index, die het koersverloop van de wereldbeurzen in dollars weergeeft, heeft de toppen van 2020 rond 2425 en 2500 punten gebroken. Dit leverde een sterke technische verbetering op. Het langetermijn-koopsignaal biedt een eerste berekend koersdoel van 3.000 punten. De steun ligt op 2.291,58 punten (bodem van 24 juli).

Omdat hiermee een hoofd&schouder is voltooid, kunnen we koersdoelen berekenen. Het eerste ligt rond 3.000 punten, het volgende rond 3.500. Omdat er nog geen een pullback na de hoofd&schouder is opgetreden, mag men vooral op dips bijkopen.



AEX-index

De Nederlandse beurs heeft in de laatste beursweek van 2020 het koersdoel rond 632,12 punten (top van 21 februari) aangetikt. Een uitbraak komt eraan. De stijgende trend krijgt een nieuwe impuls zodra deze horde wordt gebroken. In dat geval mag men verdere koersstijgingen tegemoet zien. Daarna wordt 703,18 punten het eerstvolgende opwaartse koersdoel en 728 het volgende. De AEX-index heeft steun rond 527,86 punten (bodem van 30 oktober).