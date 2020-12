Slotcall: Zwakke dollar

Is de Bitcoin koers de toekomstige trigger m.b.t. het wantrouwen van de bevolking in de drukpers $ en € ?



Dat de beleggers in de BITCOIN vluchten geeft feitelijk aan dat het vertrouwen in de koopkracht van de € en $, als valuta, steeds meer afbrokkelt.

Het is opmerkelijk dat de BITCOIN koers door aankopen van institutionele beleggers vanaf begin dit jaar, vanaf $.4.000,- naar meer dan $. 25.000- is gestegen!

Analisten verwachten een ongeremde groei van de BITCOIN koers tot wel $.50.000,-

Dat kan tot gevolg hebben, zoals eerder gesteld, dat de politiek in de notering of belegging van virtuele munten gaat ingrijpen.

Dat kan het begin worden van terughoudendheid van de Centrale Banken m.b.t. het schulden opkopen en drukpersen.

Indien er geen terughoudendheid plaats vind door de Centrale Banken, dan zal de inflatie oplopen, welke het vertrouwen in het drukpersgeld/$ en €, verder ondermijnd.

Een eventuele doorlopende corona epidemie, zal alsdan tot sociale onrust leiden.

Zodra de politiek de virtuele munten gaat aanpakken,vluchten de beleggers in edelmetalen.

Het wordt de hoogste tijd dat pensioenfondsen in plaats van toekomstig inferieure staatsobligaties in edelmetalen of edelmetaal-mijnbouw aandelen gaan investeren.

De pensioenbesturen dienen de politiek te wijzen op de toekomstig mogelijk inflatoire (negatief rentende) staatsobligaties, welke forse koers/koopkracht verliezen gaan opleveren.

Ook dient de politieke oppositie in de 2e Kamer meer aandacht te geven aan de toekomstige pensioenen problematiek in deze.

2021 kon wel eens, met inachtneming van het op de been houden van zombie bedrijven en uitkering subsidies aan klein bedrijven en werkelozen, een turbulent valutajaar worden.

Dat kan ook van invloed worden op de tomeloze koopwoede op de aandelenbeurzen, welke, uitsluitend door het bijna gratis geld, symptomen van een casino gaan weergeven.

Het is niet overdreven om de financiële toestand van de Zuid E.U. en met name Italië,Griekenland en Spanje in 2021 in de gaten te houden.

Maan Arkenbosch is Financieel-economisch analist/Marktstrategie.