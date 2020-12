Slotcall: Zwakke dollar

De AEX (-0,2%) koerste de dag grotendeels in het groen, maar maakt op het slot een kleine pas op de plaats. Kijkend naar de rally van de afgelopen maanden is het niet iets om ons zorgen over te maken.

Wat misschien meespeelt, is een tegenvallend cijfer over de in aanbouw genomen woningen in de VS. De markt rekende op een stijging van 0,2% in november, maar in werkelijkheid vindt er een daling van 2,6% plaats.

Vermeldenswaardig is dat de euro zijn opmars ten opzichte van de dollar voortzet. De euro wint vandaag 0,3% ten opzichte van de wereldreservemunt en koerst op het hoogste niveau sinds april 2018. Dit jaar heeft dollar bijna 10% moeten inleveren ten opzichte van de Euro.

Een ETF op de S&P500 rendeert dus niet 16%, maar slechts 6%. Dat is nogal een verschil. Verder zorgt Prosus (+1,1%) ervoor dat de schade voor de hoofdindex beperkt blijft. Tencent (+2,8%) doet in de VS goede zaken en daarvan profiteert de van oorsprong Zuid-Afrikaanse investeringsmaatschappij.

Apple met stipt op 1

Het begint langzamerhand tijd te worden voor de lijstjes. Binnen de Dow Jones is Apple dit jaar de grootste winnaar. Ik kan er eigenlijk niet naar kijken, want ik heb de aandelen jarenlang in portefeuille gehad, maar uiteindelijk verkocht begin januari 2019.

Dit bleek precies op de bodem te zijn. Begin 2019 leek het wat slechter met de economie te gaan en ik vreesde dat mensen in tijden van recessie minder bereid zouden zijn om dure iphones, Ipads en Macs te kopen. Het tegenovergestelde bleek waar.

Achteraf is dit een van mijn slechtste beleggingsbeslissingen van de afgelopen vijf jaar gebleken. Ach ja, het hoort er nou eenmaal bij.

Top performing stocks in the Dow this year...

Apple: +88%

Microsoft: +44%

Nike: +42%

Salesforce: +38%

Home Depot: +26%

---

Bottom performers...

Boeing: -33%

Walgreens: -30%

Chevron: -26%

Intel: -19%

Merck: -9%

---

20 out of 30 positive.



Data: @ycharts pic.twitter.com/z7rBQ7YK3H — Charlie Bilello (@charliebilello) December 29, 2020

De top vijf van Peter Schutte

Paul Schutte is sinds deze maand analist voor IEX-Premium. Hij houdt het dicht bij huis en presenteert zijn vijf favoriete Nederlandse aandelen. Wat vooral opvalt, is dat hij kansen ziet voor de achtergebleven fondsen. Welke dat zijn, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

Op de rentemarkt gebeurt praktisch niets. De Italiaanse vergoeding op tienjaars staatspapier zakt een basispuntje, maar dan hebben we het wel gehad.

Nederland: +0 basispunten (-0,49%)

Duitsland: +0 basispunt (-0,57%)

Italië: -1 basispunt (0,51%)

Verenigd Koninkrijk: -0 basispunten (0,21%)

Verenigde Staten: +0 basispunten (0,94%)