Grondstoffenvooruitblik 2021: de reflatie-trade

Dank je, Koen. Herinner mij jouw bijdrage in april nog m.b.t. uranium. Ben toen YCA gaan volgen en heb in november wat aandelen gekocht. Had dat nooit gedaan - het idee uranium zou nooit bij me opgekomen zijn - zonder jou.



PS: Na me wat te verdiepen in uranium, heb ik ook Hitachi gekocht voor Hitachi-GE Nuclear Energy. (I.p.v. GE voor GE-Hitachi Nuclear Energy ... Hitachi leek mij veiliger dan GE en zo koop je ook meer van de samenwerking tussen de bedrijven.) Met name de samenwerking tussen Hitachi-GE Nuclear Energy en TerraPower (Bill Gates) vind ik interessant.