Dalen en de biotech zal weer gaan schitteren. Let vooral op Pharming maar ook Galapagos! Maar vooral Pharming omdat deze nu nadrukkelijk in de picture staat door de Nasdaq notering in de VS. En aangezien de biotech veel upwaards potentiëel heeft en pharming niet duur is zal een overname zeer goed mogelijk zijn. Ik heb er alle vertrouwen in.