BeursVandaag: Historische schuldenberg

"Tikkie krijgt zwieper van €800 miljoen in coronajaar"



Erg vreemd dus dat bedenker ABN Amro slechts op €8 noteert en niet op €800. Het veelgebruikte iDeal is ook niets waard.



Dat Adyen op 232 keer de getaxeerde winst en 87 keer de dito omzet noteert is dan weer wel heel logisch en dat aandeel heeft vast nog een enorme upside vanaf deze belachelijk lage waarderingsniveaus ;)



PS



Corne (of degene waar hij naar verwijst) heeft overigens wel een punt: Als ik niet naar waarderingen zou kijken en gewoon "Robin Hood-style" die aandelen zou hebben gekocht die elke dag "automatisch" 5% stijgen, had ik het er dit jaar een stuk beter vanaf gebracht...