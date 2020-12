BeursVandaag: Historische schuldenberg

De AEX lijkt rond het nulpunt te openen. Het sentiment koelt wat af nadat de Republikeine majorityleader, Mitch McConnell, in de senaat een stemming over verhoogde coronasteun uitstelde.

Toch lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat de wet er doorheen komt. Vijf Republikeinen hebben publiekelijk aangegeven dat zij het voorstel steunen om de paycheck te verhogen van $600 naar $2.000. Als alle Democraten ook voorstemmen dan komt het aantal voorstanders uit op 60.

Aangezien er slechts 100 senaatszetels zijn, is er dus sprake van een meerderheid. Waarschijnlijk probeert McConnell tijd te kopen om zijn vijf partijgenoten van gedachte te laten veranderen. Iemand die niet van gedachte verandert, is de Amerikaanse President Donald Trump. Hij is niet bepaald blij met besluit van de majorityleader.

Unless Republicans have a death wish, and it is also the right thing to do, they must approve the $2000 payments ASAP. $600 IS NOT ENOUGH! Also, get rid of Section 230 - Don’t let Big Tech steal our Country, and don’t let the Democrats steal the Presidential Election. Get tough! https://t.co/GMotstu7OI — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 29, 2020

Historische hoge schuld

De dollar verzwakt verder ten opzichte van de euro. Vanochtend koerst de wereldreservemunt 0,2% lager ten opzichte van de euro en dat betekent het laagste niveau sinds april 2018.

De toenemende kans op een verhoogd coronasteunpakket is de trigger. Het zorgt er immers voor dat het begrotingstekort verder oploopt. In de eerste 11 maanden van dit jaar bedraagt het tekort van de Amerikaanse staat al $3.000 miljard (3 biljoen).

Ter vergelijking: in het economische rampjaar 2019 was dit 'slechts' $1.400 miljard. De staatsschuld stijgt daarmee naar zo'n 130% ten opzichte van het BBP. Zolang de rente laag blijft is dit geen probleem. Dat bewijst Japan.

Toch is het iets om in de gaten te houden. Er kan namelijk altijd een moment komen dat de inflatie dusdanig hard oploopt dat centrale banken de rente niet meer laag kunnen houden. Dan hebben we de poppen aan het dansen.

Dollar trampled as riskier assets rally on U.S. stimulus hopes https://t.co/M3t5eOr4LW pic.twitter.com/o94nQqA0Hf — Reuters (@Reuters) December 30, 2020

Advies, shorts en agenda

Momenteel zijn er nog geen nieuwe adviezen doorgekomen.

De AFM meldt deze shorts: Het is duidelijk dat de professionals een weekje vrijaf hebben. Er is alleen een shorter die zijn positie in Wereldhave licht heeft afgebouwd.

Wereldhave: 14,15% (-0,10%)

Just Eat Takeaway: 12,09%

Air France-KLM: 7,89%

Arcadis: 6,72%

Fugro: 6,53%

Pharming: 6,38%

Besi: 6,29%

Unibail Rodamco: 5,89%

AMG: 4,73%

SBM Offshore: 3,68%

Agenda

Vanuit Europa hoeft u niet te rekenen op belangrijk nieuws. In de VS krijgen we nog een interessant cijfer over het in aanbouw genomen woningen en de olievoorraden. Niettemin lijkt het een rustige beursdag te gaan worden.

Event Consensus VS Chicago PMI dec 57,0 VS pending Home Sales nov +0,2% MoM VS olievoorraden

Nu nog even dit

Het Pfizer vaccin heeft niet kunnen zorgen voor een boost van de Amerikaanse rente. De vergoeding op tienjaars staatspapier dobbert zo rond de 0,9%.

U.S. Treasury yields 2020 drop makes way for slow grind back in 2021 https://t.co/Judc6eme52 pic.twitter.com/msLtKa6kLt — Reuters (@Reuters) December 30, 2020

Wie geeft er nou geen Tikkie?

Tikkie krijgt zwieper van €800 mln in coronajaar https://t.co/2eosouY5Ju — FD Nieuws (@FD_Nieuws) December 30, 2020

Als we zo kijken dan valt de stijging van de huizenprijzen nog wel mee.

Grappig, op the economist site vindt u de huizenprijzen vanaf 1970. Zo bezien zijn de huizenprijzen niets eens zo hard gestegen. Alleen in Duitsland minder hard. NB je kan ook een reele grafiek maken, na correctie van inflatie. pic.twitter.com/wR0kIDJ9EL — Corné van Zeijl (@beursanalist) December 29, 2020

De winnaars blijven winnaars en de verliezers blijven verliezers. Tenminste, volgens Corne van Zeijl.

Selecteer de winnaars van 2020 voor 2021, aldus Corne van Zeijl. De hardst afgestrafte aandelen, voor het nieuwe jaar als herstelkandidaten beschouwd, leveren juist vaak weer verlies op https://t.co/93KxWzBBXa Mijd ING en Shell en kies voor Adyen, ASML en Prosus @beursanalist — ABM-Financial-News (@merwinbisseling) December 29, 2020

Ieder nadeel heeft zijn voordeel.

ANWB: files met 63 procent afgenomen door thuiswerken https://t.co/1zHPbJldqm — NOS (@NOS) December 30, 2020

Op een verzoeningsactie van de VS hoeft China dus niet te rekenen.

'Bullet has left the chamber': Biden will not likely roll back Trump campaign against China tech https://t.co/Stn5C9Abca — CNBC (@CNBC) December 30, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.