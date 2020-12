Slotcall: Chaos in de cryptowereld

De AEX (+0,3%) sluit op 629,14 punten en daarmee blijft de jaartop van 629,23 punten intact. Niettemin is het sentiment goed. Het Amerikaanse coronasteunpakket is getekend en er is zelfs een kans dat iedere Amerikaan $2000 in zijn zak krijgt in plaats van de eerder beloofde $600.

Al met al is het een zeer rustige beursdag. Tussen het hoogste- en laagste punt van de dag zitten slechts vier punten. Dat is dit jaar weleens anders geweest. Verder is er geen bedrijfsnieuws. De uitslagen van de individuele fondsen zijn daarom beperkt.

Het ruimhartige beleid van de Amerikaanse overheid leidt wel tot een verdere verzwakking van de dollar. De wereldreservemunt verliest 0,5% in waarde en koerst tegen 1,225 ten opzichte van de euro. Dollarfondsen zoals DSM (+0,3%), Ahold (+0,1%) en Unilever (+1,4%) lijken er vandaag geen last van te hebben.

Ripple

De wereld van cryptomunten staat in vuur en vlam. Vanmiddag werd bekend dat grote handelsplatformen zoals OKcoin en Coinbase de handel in de digitale munt XRP (ripple) hebben gestaakt. Coinbase wil de munt zelfs per 19 januari delisten.

Ripple, het bedrijf achter XRP, ligt overhoop met de Amerikaanse financiële toezichthouder SEC. De oprichters van Ripple zouden zonder vergunning voor $1,3 miljard aan XRP hebben verkocht. Het gaat om Chris Larsen en Brad Garlinghouse. Zij zouden persoonlijk $650 miljoen met deze actie hebben verdiend. Als gevolg van het slechte nieuws zakte de digitale munt met 32%.

Iemand is pas schuldig tot het tegendeel is bewezen, maar het geeft duidelijk aan dat er cowboys rondlopen in de cryptowereld. Dit maakt het extra risicovol om in crypto's te speculeren. Maar goed, voorlopig is het voor iedereen een lucratieve business gebleken.

Deze twitteraar stelt een terechte vraag, want als er ook vergunningen voor de bitcoin moeten worden verstrekt dan is de digitale munt ineens een stuk minder aantrekkelijk.

#Ripple just ripped below 20 cents. It traded above 60 cents earlier this month. Almost 70% of its market cap gets erased in less than a month based solely on the SEC's allegation that it's a security. What happens to the price of #Bitcoin if the SEC alleges that it's a security? — Peter Schiff (@PeterSchiff) December 29, 2020

De top vijf van Paul Weeteling

Paul Weeteling analyseert voor IEX Premium technologieaandelen. Vandaag presenteert hij zijn kooplijstje voor 2021. Er staan een aantal verrassende namen bij. Een daarvan wordt het Chinese Google genoemd. In het onderstaande artikel worden de vijf tips uitgebreid toegelicht.

Rentes

De Britse vergoeding op tienjaars staatspapier maakt een duikvlucht. Verder zakt de Nederlandse rente twee basispunten naar -0,50%.

Nederland: -2 basispunten (-0,50%)

Duitsland: -2 basispunt (-0,58%)

Italië: +1 basispunt (0,52%)

Verenigd Koninkrijk: -5 basispunten (0,21%)

Verenigde Staten: +0 basispunten (0,94%)